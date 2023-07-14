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Луковый суп и пирог из нектаринов: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Луковый суп и пирог из нектаринов: 5 лучших рецептов недели
© unsplash.com

Миндальный пирог с нектарином, луковый суп, израильская шакшука и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

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Сорбет из дыни

Жарким летом одним из самых лучших десертов, который можно себе представить, станет холодный сорбет. Для его приготовления вам понадобится:

  • Спелая дыня – 1-1,5 кг
  • Лимонный сок – 0,5 чайные ложки
  • Цедра лимона – по вкусу
  • Сахарная пудра, мед или сахарозаментиель – по желанию

Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.

Холодный свекольник

Холодный борщ или свекольник – прекрасный вариант обеда в жаркий летний день. Можно сделать блюдо на кефире или минеральной газированной воде.

Для приготовления свекольника вам понадобится:

  • Свекла - 2 шт
  • Огурец - 1 шт
  • Яйца - 2 шт
  • Укроп - пучок
  • Зеленый лук - пучок
  • Сок лимона - 1 ст. ложка
  • Горчица – 1/2 ст ложки
  • Уксус 9% – 1 ст ложка
  • Сахар – 2 ст. ложки
  • Кефир – 0,5 л
  • Минеральная вода газированная – 0,5 л
  • Соль и перец по вкусу

Подробный рецепт смотрите здесь.

Шакшука с шпинатом и луком

Шакшука – простое в приготовлении блюдо. Это отличный вариант для тех, кому приелись завтраки, состоящие из обычной яичницы или омлета. Оригинальный израильский завтрак готовится со сливками, шпинатом и луком-порей.

Ингредиенты:
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 лук-порей;
  • 1/2 чайной ложки молотого тмина;
  • 1/2 чайной ложки паприки;
  • 250 г шпината;
  • 300 мл легких сливок;
  • 200 г сладкого горошка;
  • 4 яйца;
  • 100 г сыра фета.

Рассказали, как готовить шакшуку, в материале здесь.

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Луковый суп

Ходят слухи, что луковый суп случайно изобрел французский король Людовик XV. А теперь его приготовить можете и вы по очень быстрому и простому рецепту.

Для этого вам понадобится:

  • репчатый лук – 1 кг
  • сливочное масло – 60 г
  • бульон или кипяток – 1 л
  • тимьян – по вкусу
  • твердый сыр – 200 г
  • багет

Полный рецепт ищите здесь.

Миндальный пирог с нектарином

Иногда летом хочется не только холодного супа, лимонада или мороженого, но и сладкой выпечки с фруктовой начинкой. Идеальный вариант — миндальный пирог с нектаринами.

Ингредиенты для начинки:

  • 6 нектаринов;
  • 1 яйцо;
  • 50 г сахара;
  • 1 желток;
  • 50 г сдобного печенья;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 г миндаля;
  • 200 мл сливок 30%;
  • 60 г сахарной пудры;
  • 50 г муки.

Для теста:

  • 100 г сливочного масла;
  • 200 г муки;
  • 100 г сахара;
  • 3 желтка;
  • 2 г соли;
  • 1 лимон.

Что с ними делать дальше, рассказываем здесь.

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