Луковый суп и пирог из нектаринов: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Миндальный пирог с нектарином, луковый суп, израильская шакшука и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

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Сорбет из дыни

Жарким летом одним из самых лучших десертов, который можно себе представить, станет холодный сорбет. Для его приготовления вам понадобится:

Спелая дыня – 1-1,5 кг

Лимонный сок – 0,5 чайные ложки

Цедра лимона – по вкусу

Сахарная пудра, мед или сахарозаментиель – по желанию

Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.

Холодный свекольник

Холодный борщ или свекольник – прекрасный вариант обеда в жаркий летний день. Можно сделать блюдо на кефире или минеральной газированной воде.

Для приготовления свекольника вам понадобится:

Свекла - 2 шт

Огурец - 1 шт

Яйца - 2 шт

Укроп - пучок

Зеленый лук - пучок

Сок лимона - 1 ст. ложка

Горчица – 1/2 ст ложки

Уксус 9% – 1 ст ложка

Сахар – 2 ст. ложки

Кефир – 0,5 л

Минеральная вода газированная – 0,5 л

Соль и перец по вкусу

Подробный рецепт смотрите здесь.

Шакшука с шпинатом и луком

Шакшука – простое в приготовлении блюдо. Это отличный вариант для тех, кому приелись завтраки, состоящие из обычной яичницы или омлета. Оригинальный израильский завтрак готовится со сливками, шпинатом и луком-порей.

1 столовая ложка оливкового масла;

1 лук-порей;

1/2 чайной ложки молотого тмина;

1/2 чайной ложки паприки;

250 г шпината;

300 мл легких сливок;

200 г сладкого горошка;

4 яйца;

100 г сыра фета. Ингредиенты:

Рассказали, как готовить шакшуку, в материале здесь.

Луковый суп

Ходят слухи, что луковый суп случайно изобрел французский король Людовик XV. А теперь его приготовить можете и вы по очень быстрому и простому рецепту.

Для этого вам понадобится:

репчатый лук – 1 кг

сливочное масло – 60 г

бульон или кипяток – 1 л

тимьян – по вкусу

твердый сыр – 200 г

багет

Полный рецепт ищите здесь.

Миндальный пирог с нектарином

Иногда летом хочется не только холодного супа, лимонада или мороженого, но и сладкой выпечки с фруктовой начинкой. Идеальный вариант — миндальный пирог с нектаринами.

Ингредиенты для начинки:

6 нектаринов;

1 яйцо;

50 г сахара;

1 желток;

50 г сдобного печенья;

50 г сливочного масла;

50 г миндаля;

200 мл сливок 30%;

60 г сахарной пудры;

50 г муки.

Для теста:

100 г сливочного масла;

200 г муки;

100 г сахара;

3 желтка;

2 г соли;

1 лимон.