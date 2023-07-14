Луковый суп и пирог из нектаринов: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Миндальный пирог с нектарином, луковый суп, израильская шакшука и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".
Сорбет из дыни
Жарким летом одним из самых лучших десертов, который можно себе представить, станет холодный сорбет. Для его приготовления вам понадобится:
- Спелая дыня – 1-1,5 кг
- Лимонный сок – 0,5 чайные ложки
- Цедра лимона – по вкусу
- Сахарная пудра, мед или сахарозаментиель – по желанию
Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.
Холодный свекольник
Холодный борщ или свекольник – прекрасный вариант обеда в жаркий летний день. Можно сделать блюдо на кефире или минеральной газированной воде.
Для приготовления свекольника вам понадобится:
- Свекла - 2 шт
- Огурец - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Укроп - пучок
- Зеленый лук - пучок
- Сок лимона - 1 ст. ложка
- Горчица – 1/2 ст ложки
- Уксус 9% – 1 ст ложка
- Сахар – 2 ст. ложки
- Кефир – 0,5 л
- Минеральная вода газированная – 0,5 л
- Соль и перец по вкусу
Подробный рецепт смотрите здесь.
Шакшука с шпинатом и луком
Шакшука – простое в приготовлении блюдо. Это отличный вариант для тех, кому приелись завтраки, состоящие из обычной яичницы или омлета. Оригинальный израильский завтрак готовится со сливками, шпинатом и луком-порей.
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 лук-порей;
- 1/2 чайной ложки молотого тмина;
- 1/2 чайной ложки паприки;
- 250 г шпината;
- 300 мл легких сливок;
- 200 г сладкого горошка;
- 4 яйца;
- 100 г сыра фета.
Рассказали, как готовить шакшуку, в материале здесь.
Луковый суп
Ходят слухи, что луковый суп случайно изобрел французский король Людовик XV. А теперь его приготовить можете и вы по очень быстрому и простому рецепту.
Для этого вам понадобится:
- репчатый лук – 1 кг
- сливочное масло – 60 г
- бульон или кипяток – 1 л
- тимьян – по вкусу
- твердый сыр – 200 г
- багет
Полный рецепт ищите здесь.
Миндальный пирог с нектарином
Иногда летом хочется не только холодного супа, лимонада или мороженого, но и сладкой выпечки с фруктовой начинкой. Идеальный вариант — миндальный пирог с нектаринами.
Ингредиенты для начинки:
- 6 нектаринов;
- 1 яйцо;
- 50 г сахара;
- 1 желток;
- 50 г сдобного печенья;
- 50 г сливочного масла;
- 50 г миндаля;
- 200 мл сливок 30%;
- 60 г сахарной пудры;
- 50 г муки.
Для теста:
- 100 г сливочного масла;
- 200 г муки;
- 100 г сахара;
- 3 желтка;
- 2 г соли;
- 1 лимон.
Что с ними делать дальше, рассказываем здесь.