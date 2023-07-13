Россиянам дали советы по выбору качественной клубники
При выборе клубники важно обратить внимание, чтобы на ней не было признаков порчи, темных пятен и плесени. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. По ее словам, ягода должна быть плотной, упругой и блестящей.
«Также стоит обратить внимание на зелень возле ягодки, которая также должна быть свежая без признаков заветривания и увядания. В зависимости от сорта она может быть, как крупная, так и мелкая. Поэтому сладость клубники не определяется ее размером», — продолжила Разаренова.
Она подчеркнула, что клубнику необходимо покупать в местах официальной торговли, где у продавцов имеются сопроводительные документы. Это обезопасит от приобретения ягоды, выращенной в ненадлежащих условиях с использованием запрещенных удобрений, заключила врач.
В начале июля сообщалось, что аграрии Херсонской и Запорожской областей начали поставлять ягоды и фрукты в магазины центральноевропейской части России, их продукция уже доступна в крупных федеральных сетях.
Ранее россиянам рассказали, как выбрать клубнику без нитратов.