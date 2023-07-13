Россиянам дали советы по выбору качественной клубники

«Также стоит обратить внимание на зелень возле ягодки, которая также должна быть свежая без признаков заветривания и увядания. В зависимости от сорта она может быть, как крупная, так и мелкая. Поэтому сладость клубники не определяется ее размером», — продолжила Разаренова.