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Рецепт: как приготовить вкусный и сочный люля-кебаб в духовке

Если у вас нет дачи, но очень хочется вкусного мяса, а особенно люля-кебаба, не спешите расстраиваться — есть способы приготовить очень вкусное блюдо в домашних условиях.

Рецепт: как приготовить вкусный и сочный люля-кебаб в духовке
© Wikimedia Commons

"Рамблер" делится проверенном рецептом люля-кебаба в духовке.

Ингредиенты:

- Фарш — 800 грамм (свино-говяжий или просто говяжий)

- Лук — 1шт (большой)

- Специи для мяса, соль, перец (по вкусу, около 2 ч.л. специй, 1ч.л соли и 0,5 ч.л перца)

- Петрушка, кинза — пучок, мелко нарезать

- Вода — 80-100 мл

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Приготовление:

Все ингредиенты смешать в фарш и отбить, чтобы кебабы хорошо слепились. Выложить их на противень и поместить в духовку на 30 минут при 190 градусах. Из всего мяса получится около 20 люля по 100-120 грамм каждая. В духовке следует настроить режим "верх-низ", а в конце включить, чтобы люля подрумянились.

Приготовить маринованный лук — на одну головку лука потребуется одна чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли, одна столовая ложка уксуса 9%. Оставить лук на 30 минут.

Для красного соуса вам понадобятся:

  • Перетертые томаты — 300г
  • Кинза — 1 пучок, чеснок - 3 зуб.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Соленый огурец (мелко нарезать)
  • Половина красного лука (мелко нарезать)
  • Уксус 9% — 1 чайная ложка

Подавать люля с луком и соусом.

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