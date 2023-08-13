Рецепт: как приготовить вкусный и сочный люля-кебаб в духовке
Если у вас нет дачи, но очень хочется вкусного мяса, а особенно люля-кебаба, не спешите расстраиваться — есть способы приготовить очень вкусное блюдо в домашних условиях.
"Рамблер" делится проверенном рецептом люля-кебаба в духовке.
Ингредиенты:
- Фарш — 800 грамм (свино-говяжий или просто говяжий)
- Лук — 1шт (большой)
- Специи для мяса, соль, перец (по вкусу, около 2 ч.л. специй, 1ч.л соли и 0,5 ч.л перца)
- Петрушка, кинза — пучок, мелко нарезать
- Вода — 80-100 мл
Приготовление:
Все ингредиенты смешать в фарш и отбить, чтобы кебабы хорошо слепились. Выложить их на противень и поместить в духовку на 30 минут при 190 градусах. Из всего мяса получится около 20 люля по 100-120 грамм каждая. В духовке следует настроить режим "верх-низ", а в конце включить, чтобы люля подрумянились.
Приготовить маринованный лук — на одну головку лука потребуется одна чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли, одна столовая ложка уксуса 9%. Оставить лук на 30 минут.
Для красного соуса вам понадобятся:
- Перетертые томаты — 300г
- Кинза — 1 пучок, чеснок - 3 зуб.
- Соль, перец — по вкусу
- Соленый огурец (мелко нарезать)
- Половина красного лука (мелко нарезать)
- Уксус 9% — 1 чайная ложка
Подавать люля с луком и соусом.