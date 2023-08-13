Рецепт: как приготовить вкусный и сочный люля-кебаб в духовке

Если у вас нет дачи, но очень хочется вкусного мяса, а особенно люля-кебаба, не спешите расстраиваться — есть способы приготовить очень вкусное блюдо в домашних условиях.

Ингредиенты:

Приготовление:

Все ингредиенты смешать в фарш и отбить, чтобы кебабы хорошо слепились. Выложить их на противень и поместить в духовку на 30 минут при 190 градусах. Из всего мяса получится около 20 люля по 100-120 грамм каждая. В духовке следует настроить режим "верх-низ", а в конце включить, чтобы люля подрумянились.