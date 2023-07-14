7 идеальных продуктов для детокса

Они подарят свежесть и бодрость.

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Иногда нашему организму необходим отдых и очищение. Мягкий детокс, во время которого сокращается рацион, помогает нормализовать показатели крови, чувствовать себя бодрее и активнее.

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Важно правильно подобрать продукты, чтобы не чувствовать усталости во время краткосрочной диеты и увеличить пользу для организма.

Свекла

Этот удивительный корнеплод содержит много глюкозы, благодаря которой мозг и другие системы продолжат получать энергию даже на диете. При этом свекла помогает очиститься кишечнику и наладить работу ЖКТ. Беталаин, содержащийся в овоще, восстанавливает клетки печени, а именно этот орган отвечает за выведение опасных веществ из организма.

Петрушка и кинза

Зелень оздоравливает кровь и помогает коже сиять. Добавляйте петрушку в смузи и салаты, смешивайте с другими овощами, присыпайте горячие блюда. Веточки кинзы и петрушки содержат антиоксиданты, которые положительно влияют на общее состояние организма и дарят бодрость.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, свекла, морковь, яблоки — любые ферментированные овощи и фрукты помогают нормальной работе ЖКТ. Они заселяют кишечник полезными бактериями и обеспечивают их питание. Даже один день на такой диете позволит чувствовать себя значительно лучше, а специалисты рекомендуют вносить ферментированные продукты в ежедневный рацион.

Тыква и дыня

Совсем скоро наступит сезон этих бахчевых культур, а их мякоть прекрасно размягчает каловые камни и оздоравливает кишечник. Можете устроить один или два разгрузочных дня на этих овощах, чтобы скинуть пару лишних килограмм и почувствовать себя значительно энергичнее.

Апельсины и грейпфруты

Провести на них целый день — плохая идея, все же цитрусовые считаются весьма сильными аллергенами. Но если решили устроить фруктово-овощной детокс, то добавляйте в салаты и смузи о половинке этих фруктов. Они помогают перистальтике кишечника, заряжают энергией и укрепляют иммунитет. Идеальный продукт для детокса!

Куркума

День на соках и салатах поможет чувствовать себя энергичнее, а если в каждый прием пищи добавить щепотку куркумы, то польза будет значительно выше. В этой яркой специи содержится куркумин — природное противовоспалительное средство, которое укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудными заболеваниями. А еще устраняет высыпания на коже.

Авокадо