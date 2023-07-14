Развеян миф о превосходстве оливкового масла над подсолнечным

Диетолог Алексей Кабанов назвал подсолнечное масло не менее полезным, чем оливковое. Он развеял миф о превосходстве оливкового масла в беседе с «Лентой.ру».

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Кабанов рассказал, что растительные масла в целом полезны для человека. Жир входит в состав клеточных мембран, и без него организм не может нормально функционировать. Содержащиеся в таких маслах ненасыщенные жиры способствуют снижению уровня «плохого» холестерина. Как следствие, уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и отосклероза.

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Наибольшую пользу организм получает при сбалансированном употреблении различных растительных масел, подсолнечного и оливкового прежде всего.

При этом Кабанов отметил, что оливковое масло является одним из основных компонентов доказавшей свою эффективность средиземноморской системы питания. Оно полезно при преддиабете и диабете II типа. Это масло существенно снижает уровень сахара в крови и содержит полифенолы, борющиеся с воспалениями.

Исследования подтверждают, что полифенолы обладают противораковыми свойствами, предупреждают развитие болезни Альцгеймера, — Алексей Кабанов, диетолог.

Однако подсолнечное масло неспроста остается неотъемлемой частью рациона каждого россиянина.

Подсолнечное масло содержит множество витаминов, особенно антиоксидант витамин Е. Самые ценные ингредиенты подсолнечного масла — жирные полиненасыщенные кислоты омега-6. Мононенасыщенные омега-9 преобладают в оливковом масле, — Алексей Кабанов, диетолог.

Диетолог отметил, что из-за агрессивной рекламы и усилий маркетологов в обществе сложилось ложное представление о превосходстве оливкового масла над подсолнечным. На самом же деле это не так: растительные масла, как и растительные продукты, как правило, дополняют друг друга.