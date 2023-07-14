Готовим картофельную запеканку с мясом как в школе: видео
В большинстве школ и детских садов готовили картофельную запеканку с мясным фаршем — популярное блюдо советской кухни. Готовить его, казалось бы, несложно, но повторить его точь-в-точь дома мало у кого получается.
Делимся проверенным рецептом от кулинарного блогера @ataman152.
Ингредиенты
Для приготовления картофельной запеканки из детства вам понадобится:
- картофель - 2 кг;
- вода;
- растительное масло;
- репчатый лук - 150 г;
- мясной фарш - 500 г
- специи: соль, перец;
- сливочное масло;
- яйца - 2 шт.;
- молоко - 50 мл;
- чеснок - 1-2 зубчика.
Способ приготовления
- Нарежьте картофель на четвертинки, залейте водой, посолите, добавьте чеснок и варите до готовности.
- Слейте воду, добавьте сливочное масло и немного теплого молока. Разомните картофель толкушкой или блендером.
- Обжарьте лук до золотистой корочки и добавьте фарш. Посолите и поперчите.
- Выложите в жаропрочную емкость первый слой картофельного пюре, затем обжаренный фарш и еще один слой картофеля.
- Взбейте яйца и нанесите их толстым слоем сверху запеканки.
- Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как готовить картофельную запеканку.
Ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный сорбет из дыни.
Рамблер: главные новости