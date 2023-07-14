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Готовим картофельную запеканку с мясом как в школе: видео

В большинстве школ и детских садов готовили картофельную запеканку с мясным фаршем — популярное блюдо советской кухни. Готовить его, казалось бы, несложно, но повторить его точь-в-точь дома мало у кого получается.

Делимся проверенным рецептом от кулинарного блогера @ataman152.

Ингредиенты

Для приготовления картофельной запеканки из детства вам понадобится:

  • картофель - 2 кг;
  • вода;
  • растительное масло;
  • репчатый лук - 150 г;
  • мясной фарш - 500 г
  • специи: соль, перец;
  • сливочное масло;
  • яйца - 2 шт.;
  • молоко - 50 мл;
  • чеснок - 1-2 зубчика.

Способ приготовления

  1. Нарежьте картофель на четвертинки, залейте водой, посолите, добавьте чеснок и варите до готовности.
  2. Слейте воду, добавьте сливочное масло и немного теплого молока. Разомните картофель толкушкой или блендером.
  3. Обжарьте лук до золотистой корочки и добавьте фарш. Посолите и поперчите.
  4. Выложите в жаропрочную емкость первый слой картофельного пюре, затем обжаренный фарш и еще один слой картофеля.
  5. Взбейте яйца и нанесите их толстым слоем сверху запеканки.
  6. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.

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Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как готовить картофельную запеканку.

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