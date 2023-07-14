Диетолог советует пять идеальных завтраков после 40 лет

Людям старше 40 лет нужно особенно следить за питанием. Завтраки должны быть разнообразными и не вызывать резкий скачок уровня глюкозы в крови. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

© Unsplash

Специалист рекомендует включать в завтрак продукты, богатые белками, чтобы продлить ощущение сытости, и избегать быстрых углеводов, таких как быстрорастворимые каши и белый хлеб. Вместо этого, предлагает специалист, стоит выбирать сбалансированные завтраки, такие как яичница с нежирным сыром, омлет с овощами, творог, вареную кашу или сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой, курицей или индейкой и овощами.

Она также подчеркивает, что организм людей после 40 лет отличается от молодых организмов: обменные процессы замедляются, энергия расходуется меньше, и уровень глюкозы в крови труднее усваивается. Поэтому важно обеспечить долгое насыщение, содержание клетчатки для поддержания полезного микробиома, а также полиненасыщенные жирные кислоты.

Диетолог рекомендует периодически менять завтраки, чтобы сделать питание разнообразным и избежать привыкания к одному и тому же блюду. Например, на один день можно выбрать кашу с сыром, на следующий - омлет с овощами, а на третий - творог с фруктами.