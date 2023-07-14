Назван неожиданный эффект от ежедневного употребления огурцов

Терапевт Светлана Никитина назвала огурцы недооцененным продуктом. По ее словам, употребление этого продукта летом не только помогает похудеть, но и избавляет от неприятного запаха изо рта.

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Никитина напомнила, что огурцы на 95% состоят из воды, что делает их в теплое время года отличным источником жидкости для организма. Кроме того, этот плод богат калием, который помогает выводить из организма излишки натрия, ведущие к отекам и высокому давлению, передает "Медикфорум".

В этой связи терапевт посоветовала употреблять огурцы ежедневно, отметив, что они не только помогают похудеть (100 граммов огурцов содержат всего 12 килокалорий), но также обладают дезинтоксикационным эффектом. Благодаря их употреблению токсины интенсивнее вымываются из организма, что улучшает состояние кожи и волос. А регулярное употребление огурцов обеспечивает профилактику запоров.

Помимо прочего этот овощ еще и избавляет от неприятного запаха изо рта, поскольку обладает антибактериальными свойствами.

"Если подержать ломтик огурца во рту около 30 секунд, он подействует, и бактерии, которые в значительной степени ответственны за неприятный запах изо рта, будут деактивированы", - пояснила Никитина.