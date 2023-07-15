В чем польза абрикосов для женщин

Вся правда об одном из самых популярных летних плодов.

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Абрикос относится к деревьям из семейства «розовые». Родиной этих плодов считается Армения, где это растение – настоящий символ нации. В Древней Греции фрукт даже называли «армянским яблоком». Туда из кавказского государства завёз его Александр Македонский. При этом учёные склоняются к тому, что распространение данной культуры всё-таки началось в Китае.

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Название переводится с голландского на русский язык как «скороспелый». Это неслучайно, ведь они очень быстро поспевают. Сегодня их массово выращивают в Турции, Италии, Испании и Греции. В южной части России сезон начинается в июне, а в северной полосе – в августе.

Польза

Ольга Латыпова, спортивный диетолог, нутрициолог: Абрикосы богаты витаминами и минералами, которые вносят свой вклад в общее здоровье и самочувствие человека.

Основные питательные вещества, содержащиеся в абрикосах:

витамин А. Фрукт является отличным источником бета-каротина, который организм превращает в витамин А. Он важен для здоровья кожи, зрения и поддержания иммунной системы;

витамин C. Плоды содержат витамин C, являющийся мощным антиоксидантом. Он способствует укреплению иммунной системы, защите клеток от повреждений и выработке синтеза коллагена;

калий. Этот минерал играет важную роль в поддержании функционирования сердца, нервной системы;

диетические волокна. Они поддерживают нормализацию переваривания пищи и создание здоровой кишечной флоры.

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Кому противопоказан?

Ограничения для употребления абрикосов относятся к индивидуальным реакциям человека и состоянию его здоровья. Поэтому, если у вас есть какие-либо специфические медицинские проблемы или аллергии, лучше проконсультироваться с лечащим врачом перед употреблением этого фрукта.

Не рекомендован в следующих случаях:

аллергия. У людей с чувствительностью на фрукты каменных плодов, таких как персики, сливы или абрикосы, есть риск появления аллергической реакции. Симптомы могут включать зуд, покраснение кожи, отёк губ, языка или горла, а также трудности с дыханием;

проблемы с почками. В случае нарушения работы парного органа, особенно если существует ограничение потребления калия, рекомендуется не включать в рацион абрикосы. Почему? Они богаты этим минералом, а чрезмерная норма может быть опасной.

сахарный диабет. У плодов относительно высокий гликемический индекс, что может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови. Людям с данным заболеванием рекомендуется контролировать потребление абрикосов. Также учитывать их в общей диете и плане управления уровнем глюкозы;

проблемы с желудочно-кишечным трактом. Такие как диарея, изжога, вздутие или газы. Если у вас есть чувствительность к каменным плодам, заблаговременные медицинские проблемы или сомнения относительно безопасности употребления абрикосов, лучше ограничить потребление этих фруктов или обратиться к врачу или диетологу для получения индивидуальных рекомендаций.

Почему женщинам необходимо есть абрикосы?

Арина Косулина, врач, нутрициолог: Фрукт очень полезен для продолжения рода и репродуктивного здоровья, поэтому рекомендован для употребления женщинам.

Абрикосы содержат фолаты, которые являются важным элементом в период планирования и во время беременности. Они участвуют в формировании здоровой нервной ткани у будущего ребёнка и снижают риск возникновения определённых дефектов плода.

Также помогают поддерживать нормальный уровень гормонов, что может способствовать регулярному менструальному циклу. В составе фрукта есть и фитоэстрогены, необходимые в период менопаузы, так как они регулируют выработку женских гормонов.

Сколько в день можно есть?

Не следует съедать слишком много абрикосов. Они содержат большое количество глюкозы и фруктозы, чем могут вызвать дисбаланс уровня глюкозы в крови. Поэтому 3–5 абрикосов в день – оптимальная норма. Лучше в качестве десерта после основного приёма пищи.

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Как выбрать?

При покупке абрикосов обращайте внимание на их внешний вид и состояние. Выбирайте плоды с насыщенным оранжевым цветом и мягкой (но не сильно) текстурой. Откажитесь от покупки, если на кожице есть трещины, вмятины или тёмные пятна. Это говорит об испорченном продукте.

Можно использовать «правило мочки уха и кончика носа». Что это значит? Если плотность абрикосов по ощущению как кончик носа – значит, абрикос спелый, но ещё сохранится несколько дней. Если как мочка уха, то съесть его стоит в ближайшие сутки, иначе он испортится.

Также обратите внимание на запах. Спелые абрикосы должны иметь приятный, сладкий аромат.

Как хранить?

Держите абрикосы в прохладном месте, чтобы сохранить их свежесть.

При желании продлить срок годности можно, заморозив плоды. Это позволит использовать их в будущем для приготовления смузи или выпечки. Для этого разрежьте каждый фрукт пополам, удалите косточки. Запакуйте в герметичные пакеты. Держите в морозильной камере не более трёх месяцев.