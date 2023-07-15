Куда добавляют подсластитель аспартам и чем он опасен

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали популярный подсластитель аспартам опасным для здоровья.

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Согласно исследованиям, ВОЗ классифицировала это средство как возможный канцероген. Следовательно, оно может вызывать онкологические заболевания. Действительно ли эта добавка настолько опасна, выясняла «Вечерняя Москва».

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Куда добавляют аспартам

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, аспартам является химическим подсластителем искусственного происхождения, который по вкусовым качествам в сотни раз слаще сахара, но при этом не калорийнее его.

— Это означает, что, добавляя аспартам, производитель не увеличивает калорийность своего продукта, — уточнила спикер.

По словам врача, вещество присутствует в холодных напитках, жевательной резинке, мороженом, газировке, в некоторых препаратах с глянцевой поверхностью и даже в йогурте.

— В кондитерке тоже часто используют этот подсластитель. Например, в леденцах, но чаще всего в таблетках, — продолжила Соломатина.

Все не так страшно

Что касается вреда, который может быть в виде онкологических последствий от употребления аспартама, то в эту теорию врач не верит.

— В любой продукт, который производится с использованием химиката, добавляется безопасное количество средства — 40 миллиграмм вещества на килограмм массы тела человека, — отметила врач.

И чтобы превысить дозировку, по словам медика, нужно съесть огромный торт или выпить несколько литров сладкой газированной воды.

Да и съесть много продукта с аспартамом — задача не из простых, как считает Соломатина:

— Ведь аспартам почти в 200 раз слаще классического белого сахара. Вы физически не сможете превысить дозу, потому что начнутся рвотные позывы от такой приторной и сладкой еды.

И все-таки это вредно

То, что превысить дозировку аспартама невозможно, вовсе не означает, что этот продукт полностью безопасен, пояснила собеседница «ВМ»:

— Не рекомендуется добавлять аспартам в горячие напитки или блюда, поскольку он распадается и превращается в формальдегид, который способен вызвать серьезное отравление. Именно по этой причине вещество можно найти только в холодных продуктах.

При этом опасность аспартама заключается в ином — в нем нет никакой энергетической подпитки.

— Наш организм знает, что если мы собираемся съесть что-нибудь сладкое, то он получит порцию энергии. Но с аспартамом это не так. То есть вы едите фактически сладкое, но никакой энергии не получаете. По сути, аспартам — это пустышка.