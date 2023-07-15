7 полезных свойств свеклы

Свёкла помогает снизить холестерин и нормализовать сахар.

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И это ещё вдобавок к тому, что в ней полно витаминов и различных минералов.

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Специалистка рассказала, что свёкла на 90% состоит из воды, поэтому низкокалорийна, а польза в тех оставшихся процентах просто зашкаливает.

При этом корнеплод стоит очень демократично, да и купить его можно круглый год. В 100 г свёклы содержится от суточной нормы: 27% фолиевой кислоты; 17% марганца; 13% калия; 7,5% меди; 5,8% магния; 4,4% железа. Но почему это так важно?

1. Фолиевая кислота нужна для нормальной работы иммунной системы и для кроветворения. Особенно это важно для беременных, подчёркивает профессор Оксана Драпкина.

2. Марганец и медь помогают формированию костей и суставов, а ещё понижают уровень «плохого» холестерина и нормализуют сахар в крови.

3. Калий укрепляет мышцы (в том числе и сердечную).

4. Природные нитраты вроде оксида азота расширяют стенки сосудов, поэтому понижается давление, улучшается кровоснабжение мозга, повышаются когнитивные функции, а это значит — деменция и альцгеймер становятся всё дальше и дальше.

5. Вода и клетчатка помогают работе ЖКТ, поэтому о запорах можно забыть. А ещё клетчатка надолго насыщает, поэтому свёклу советуют худеющим: наелся быстро и надолго, а калорий получил минимум.

6. Антиоксидант бетацианин, из-за которого свёкла и имеет такой цвет, понижает риск возникновения рака и заболеваний сердца и печени.

7. Из-за железа и цинка свёклу советуют при анемии и после операций — чтобы восстановить качество и количество крови.

Вред свеклы

Хоть свёкла такая вся насквозь полезная, она станет большим плюсом для здоровых людей с предрасположенностью к определённым заболеваниям или стоящих на грани болезни. А вот уже имеющим диагноз стоит быть осторожнее. Почему?

В свёкле полно оксалатов (солей щавелевой кислоты), из-за которых её не советуют людям с мочекаменной болезнью и подагрой.

Отварная свёкла не даёт усваиваться кальцию, поэтому её лучше не есть людям с остеопорозом.

Ещё свёкла хорошо расслабляет кишечник, так что запоров, конечно, не будет, но если есть обратная проблема или барахлящий ЖКТ, то лучше воздержаться.