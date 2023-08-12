Рецепт: тропический безалкогольный коктейль как на курорте

Жарким летом нам все меньше хочется ужинать плотно, зато просыпается непреодолимая тяга к какому-нибудь холодному фруктовому напитку.

В летний сезон у вас не будет проблем с тем, чтобы найти в магазине любимые фрукты. Вы можете приготовить вкуснейший смузи, просто смешав банан, малину и лед в блендере — заряд витаминов вам обеспечен. Такой смузи летом прекрасно заменяет завтра кили ужин.

Ну а если вам хочется чего-то еще более легкого и "курортного", приготовьте безалкогольный тропический коктейль. Для этого вам понадобится молоко, апельсиновый сок, банан, сахар, лед и долька апельсина. Смотрите видео, чтобы узнать легкий и быстрый рецепт такого коктейля.