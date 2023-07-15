Диетолог посоветовала не отказываться от некоторого хлеба на диете

Многие люди при похудении стараются полностью исключить из своего рациона хлеб, считая его главным виновником лишних килограммов. Однако это не всегда правильный подход. И, к слову, есть множество видов хлеба, которые могут быть полезны при похудении — важно лишь знать, как их правильно выбирать и есть.

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что, как правило, на диете люди убирают привычный хлеб и заменяют его на безглютеновые варианты или хлебцы. Но уж чего точно не нужно делать, так это полностью исключать хлеб из рациона.

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Какую муку полезно есть?

Если хлеб приготовили из цельного зерна, углеводы из него усваиваются медленнее, а значит, человек может чувствовать себя дольше сытым, отличается энергичностью и большей работоспособностью. Так что полезные углеводы обязательно должны быть в рационе, чтобы человек меньше ел вредностей.

Лучше выбирать грубую (иначе обойную) муку. Её делают из разных злаков — пшеницы и ржи. Так как зерно обрабатывается однократно, в такой муке много отрубей. А это полезно для кишечника. В грубой муке много витаминов и минералов. А вот чёрный и ржаной хлеб пекут на основе пшенично-ржаной смеси.

Ржаная отличается меньшим количеством клейковины, и для того чтобы обеспечить подъем хлеба при выпечке, добавляют как раз пшеничную часть. Если на этикетке сначала вписана рожь, то хлеб приготовлен верно.

В целом классическая белая мука из-за процесса головки теряет многие свои полезные свойства. Питательная ценность даже ниже, чем у хлеба из цельного зерна. А ещё в белой муке и продуктах из неё калорий больше. Так что если вы пытаетесь похудеть, то лучше белый хлеб точно исключить из рациона. Однако его вполне можно есть спортсменам и людям, которые занимаются тяжёлым физическим трудом. Всё из-за того, что такой продукт сытный и легкоусваиваемый.

Гликемический индекс

Перед тем как вкусить хлеба, надо обращать внимание на его гликемический индекс — чем он больше, тем быстрее снова проснется чувство голода. Показатели такого индекса зависят как раз от качества муки, количества добавленного сахара в продукте и жира. Если же в хлебе есть отруби, они снизят этот индекс и калорийность хлеба.

Чем заменить хлеб

Очень популярны среди людей на диете (да и просто тех, кто сильно переживает за фигуру) хлебцы. Их делают из злаков и круп — например, кукурузы, риса, гречки, овса и других. Диетолог советует выбирать гречишные, потому что в гречихе много белка, сложных углеводов, минералов и витаминов. А наименее калорийными считаются ржаные хлебцы. Но сначала необходимо изучать состав на этикетке — в составе некоторых хлебцев есть немало модифицированного крахмала, красителей и консервантов, а также антиокислителей. Хорошие хлебцы — только из цельного зерна.

Что по дрожжам?

Существует довольно популярная версия, что дрожжи даже в готовом продукте могут вредить организму. Да, такое может быть, но только в том случае, если продукт не пропечен, отметила врач. В идеале хлебопекарные дрожжи погибают при температуре 60 градусов, а при выпечке хлеба в центре изделия она может достигать 100 градусов. Так что хорошо выпеченный хлеб становится бездрожжевым.

Но существует ещё хлеб на основе закваски — он отличается вариантом брожения. Хлеб на закваске имеет особую консистенцию, аромат и более низкий гликемический индекс.

Сколько можно съедать хлеба?