Названа малоизвестная отличительная особенность хорошего чая

На чашке не должно оставаться темных пятен от чая, если он качественный. Об этом в субботу, 15 июля, сообщила эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан.

Специалист отметила, что белые изнутри кружки могут покрыться темными пятнами после того, как в них заварят пакетированный чай. Однако качественный напиток не оставит таких следов на чашках, наоборот — даже после заварки и употребления они останутся чистыми.