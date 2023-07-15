Гастроэнтеролог назвал опасное блюдо, из-за которого растет рак

Если в блюде сочетаются жареное и копченое, оно вредно для организма, поскольку обладает канцерогенными свойствами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

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По словам специалиста, опасные сочетания продуктов есть в бургерах и другом фастфуде. Однако и домашняя еда может способствовать росту раковых клеток. Например, бутерброд из жареного хлеба с маслом и сыром, тем более с добавлением колбасы, усилит воспаление.

Влияют на работу желудка и его кровоснабжение и продукты, которые можно назвать слишком кислыми или очень холодными. Раздражают слизистую оболочку органа острые блюда.