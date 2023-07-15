$90.12-0.06101.20+0.52

Гастроэнтеролог Вялов назвал опасное блюдо, из-за которого растет рак

Если в блюде сочетаются жареное и копченое, оно вредно для организма, поскольку обладает канцерогенными свойствами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Гастроэнтеролог назвал опасное блюдо, из-за которого растет рак
© Pxhere

По словам специалиста, опасные сочетания продуктов есть в бургерах и другом фастфуде. Однако и домашняя еда может способствовать росту раковых клеток. Например, бутерброд из жареного хлеба с маслом и сыром, тем более с добавлением колбасы, усилит воспаление.

Влияют на работу желудка и его кровоснабжение и продукты, которые можно назвать слишком кислыми или очень холодными. Раздражают слизистую оболочку органа острые блюда.

Несладкие продукты, которые вызывают сахарный диабет

Ранее "Рамблер" писал о продуктах, которые полезны для печени.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости