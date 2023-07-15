Как приготовить густой суп с пастой и фрикадельками

Не во всех регионах страны установилась жаркая погода, во многих областях холодно и хочется согреться. Лучший вариант — приготовить густой суп к обеду или ужину.

© Eva.ru

Предлагаем отличный вариант, который понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

Фарш из индейки (курицы) — 700 г

Лук репчатый — 1 шт

Чеснок — 2 зубчика

Хлопья чили — щепотка

Сухари панировочные — 55 г

Пармезан тертый — 1/4 стакана

Петрушка — 2 ст.л.

Соль — 1/2 ч.л.

Перец

Для супа:

Паста — 130-150 г

Оливковое масло — 1 ст.л.

Лук репчатый — 1 шт

Чеснок — 4 зубчика

Томаты — 150-200 г

Томатная паста — 2 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Перец — 1/2 ч.л.

Копченая паприка — 1 ч.л.

Орегано — 1 ч.л.

Хлопья чили — щепотка

Базилик — пара веточек

Кейл — 4 листа

Вода или бульон — 4 стакана

Моцарелла для подачи

Процесс приготовления:

Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок вместе с хлопьями чили.

Смешайте фарш, сухари, нарезанную петрушку, лук, чеснок, соль. Сформируйте фрикадельки.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Переложите фрикадельки на противень и запекайте в духовке 15-20 минут на верхнем уровне.

В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный мелким кубиком лук в течение 2-3 минут. Добавьте мелко нарубленный чеснок и жарьте еще пару минут. Добавьте томаты черри разрезанные пополам и томатную пасту. Обжаривайте 2-3 минуты. Приправьте специями и влейте воду или бульон.

После закипания воды засыпьте пасту и варите 15 минут. Добавьте фрикадельки и кейл, готовьте еще пару минут.