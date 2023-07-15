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Как приготовить густой суп с пастой и фрикадельками

Не во всех регионах страны установилась жаркая погода, во многих областях холодно и хочется согреться. Лучший вариант — приготовить густой суп к обеду или ужину.

Как приготовить густой суп с пастой и фрикадельками
© Eva.ru

Предлагаем отличный вариант, который понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

  • Фарш из индейки (курицы) — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Хлопья чили — щепотка
  • Сухари панировочные — 55 г
  • Пармезан тертый — 1/4 стакана
  • Петрушка — 2 ст.л.
  • Соль — 1/2 ч.л.
  • Перец

Для супа:

  • Паста — 130-150 г
  • Оливковое масло — 1 ст.л.
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Томаты — 150-200 г
  • Томатная паста — 2 ст.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Перец — 1/2 ч.л.
  • Копченая паприка — 1 ч.л.
  • Орегано — 1 ч.л.
  • Хлопья чили — щепотка
  • Базилик — пара веточек
  • Кейл — 4 листа
  • Вода или бульон — 4 стакана
  • Моцарелла для подачи

Процесс приготовления:

Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок вместе с хлопьями чили.

Смешайте фарш, сухари, нарезанную петрушку, лук, чеснок, соль. Сформируйте фрикадельки.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Переложите фрикадельки на противень и запекайте в духовке 15-20 минут на верхнем уровне.

В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный мелким кубиком лук в течение 2-3 минут. Добавьте мелко нарубленный чеснок и жарьте еще пару минут. Добавьте томаты черри разрезанные пополам и томатную пасту. Обжаривайте 2-3 минуты. Приправьте специями и влейте воду или бульон.

После закипания воды засыпьте пасту и варите 15 минут. Добавьте фрикадельки и кейл, готовьте еще пару минут.

Подавайте суп с моцареллой, оливковым маслом и щепоткой орегано.