Как приготовить густой суп с пастой и фрикадельками
Не во всех регионах страны установилась жаркая погода, во многих областях холодно и хочется согреться. Лучший вариант — приготовить густой суп к обеду или ужину.
Предлагаем отличный вариант, который понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- Фарш из индейки (курицы) — 700 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Хлопья чили — щепотка
- Сухари панировочные — 55 г
- Пармезан тертый — 1/4 стакана
- Петрушка — 2 ст.л.
- Соль — 1/2 ч.л.
- Перец
Для супа:
- Паста — 130-150 г
- Оливковое масло — 1 ст.л.
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 4 зубчика
- Томаты — 150-200 г
- Томатная паста — 2 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Перец — 1/2 ч.л.
- Копченая паприка — 1 ч.л.
- Орегано — 1 ч.л.
- Хлопья чили — щепотка
- Базилик — пара веточек
- Кейл — 4 листа
- Вода или бульон — 4 стакана
- Моцарелла для подачи
Процесс приготовления:
Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок вместе с хлопьями чили.
Смешайте фарш, сухари, нарезанную петрушку, лук, чеснок, соль. Сформируйте фрикадельки.
Разогрейте духовку до 220 градусов. Переложите фрикадельки на противень и запекайте в духовке 15-20 минут на верхнем уровне.
В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный мелким кубиком лук в течение 2-3 минут. Добавьте мелко нарубленный чеснок и жарьте еще пару минут. Добавьте томаты черри разрезанные пополам и томатную пасту. Обжаривайте 2-3 минуты. Приправьте специями и влейте воду или бульон.
После закипания воды засыпьте пасту и варите 15 минут. Добавьте фрикадельки и кейл, готовьте еще пару минут.
Подавайте суп с моцареллой, оливковым маслом и щепоткой орегано.