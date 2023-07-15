Диетолог рассказала об удивительной пользе черного перца
В мире существуют десятки специй, приправ и прочих натуральных улучшителей и усилителей вкуса.
Но «королём» специй по праву считается острый чёрный перец, который обладает большим количеством полезных свойств.
В интервью изданию «Кубанские новости» врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала о самых удивительных из них.
В частности, она отметила, что благодаря содержанию антиоксидантов, чёрный перец делает кожу увлажнённой и здоровой, позволяя долгие годы не покрываться сеткой морщин.
Кроме того, у людей, которые регулярно едят чёрный перец, прекрасно работают все внутренние органы, они не знают, что такое нарушенный обмен веществ или депрессия.
«Также перец горошком является отличным помощником в борьбе с вирусными заболеваниями, онкологией, депрессией, расстройствами кишечника и со многими другими недугами», – подчеркнула Дмитриева.
Помимо этом, по её словам, если каждый день употреблять в пищу данную специю, то изменится не только состояние кожи, но и здоровье.
«Кровь начнёт активнее циркулировать по сосудам, а значит, уйдут в прошлое периоды мерзлявости и упадка сил. Повысится иммунитет и простуды перестанут казаться страшными заболеваниями. Но главное – быстро уйдут лишние килограммы», – заявила диетолог.
Отдельно она обратила внимание на положительное влияние чёрного перца на состояние репродуктивной системы взрослых мужчин и женщин.
«По свидетельству учёных, регулярное употребление в пищу этой приправы поможет повысить фертильность мужчин и женщин, либидо, а вместе с этим и шансы на зачатие здоровых детей. Однако, слишком усердствовать не стоит. Для достижения нужного эффекта стоит употреблять не более 4 гр. чёрного перца ежедневно», – резюмировала Дмитриева.