Диетолог рассказала об удивительной пользе черного перца

В мире существуют десятки специй, приправ и прочих натуральных улучшителей и усилителей вкуса.

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Но «королём» специй по праву считается острый чёрный перец, который обладает большим количеством полезных свойств.

В интервью изданию «Кубанские новости» врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала о самых удивительных из них.

В частности, она отметила, что благодаря содержанию антиоксидантов, чёрный перец делает кожу увлажнённой и здоровой, позволяя долгие годы не покрываться сеткой морщин.

Кроме того, у людей, которые регулярно едят чёрный перец, прекрасно работают все внутренние органы, они не знают, что такое нарушенный обмен веществ или депрессия.

«Также перец горошком является отличным помощником в борьбе с вирусными заболеваниями, онкологией, депрессией, расстройствами кишечника и со многими другими недугами», – подчеркнула Дмитриева.

Помимо этом, по её словам, если каждый день употреблять в пищу данную специю, то изменится не только состояние кожи, но и здоровье.

«Кровь начнёт активнее циркулировать по сосудам, а значит, уйдут в прошлое периоды мерзлявости и упадка сил. Повысится иммунитет и простуды перестанут казаться страшными заболеваниями. Но главное – быстро уйдут лишние килограммы», – заявила диетолог.

Отдельно она обратила внимание на положительное влияние чёрного перца на состояние репродуктивной системы взрослых мужчин и женщин.