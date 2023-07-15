Хирург объяснил, когда кефир вреден для организма

У кефира немало полезных свойств, однако в отдельных случаях он может представлять для здоровья опасность. Их порталу News.ru перечислил хирург Александр Умнов.

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По словам специалиста, не стоит пить кефир тем, кому диагностировали гастрит или язву желудка, а также беременным и кормящим. В первом случае дело в том, что в открытом кефире погибают кисломолочные бактерии и остаются только дрожжи, из-за которых возникает брожение в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, у кефира повышенная кислотность, которая провоцирует выделение желудочного сока: у нездорового человека из-за этого могут появляться боли и изжога.

Так как в кефире из-за брожения есть небольшая доза алкоголя, не стоит его пить и беременным, кормящим. Растущим детям тоже его лучше не давать.

Если у человека недостаток фермента лактозы, то есть молочного сахара, они не смогут усваивать кефир. Им лучше останавливаться на безлактозном варианте напитка. Высыпания, зуд, отечность и затрудненное дыхание после кефира указывают на возможность аллергии на молочный белок. Людям с такими симптомами стоит обратиться к врачу.