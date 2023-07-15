Гастроэнтеролог рассказала, как не отравиться арбузом

Отравления бахчевыми чаще связаны не с импортом или использованием химикатов при их выращивании, а с тем, что люди нарушают правила гигиены. О чем важно помнить, покупая арбуз, "Пятому каналу" рассказала диетолог Анастасия Тимощенко.

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По словам специалиста, нельзя приобретать арбузы по частям, например половинками. Такой плод может быть испорчен или содержать вредные бактерии.

Арбуз стоит мыть дважды, горячей водой. Это поможет избавиться от следов химикатов, которые использовали при выращивании. Как правило, все вещества, которыми обрабатывают почву и растения, перерабатываются и выводятся через 10-14 дней. В плодах ничего не остается.

Если у арбуза желтоватые, а не белые жилы, в нем, скорее всего, много токсинов. На этот и другие признаки — вмятины, трещины, срезанный хвостик — стоит обращать внимание при осмотре арбуза. Это спасет от покупки не только содержащего вредные вещества, но и от старого, давно хранящегося плода.