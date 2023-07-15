Как спасти пересоленое блюдо?

Каждая хозяйка может случайно пересалить блюдо. Даже если кажется, что ужин безнадежно испорчен, не стоит спешить его выбрасывать. Общественная Служба Новостей сообщила, как можно исправить ситуацию.

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Так, в пересоленное жидкое блюдо можно добавить две-четыре ложки воды и довести до кипения. Если после этого соль по-прежнему ярко ощущается, процедуру можно повторить. Если много соли попало на макароны, овощи или фрукты, их можно также промыть водой.

Чтобы спасти мясо или рыбу, следует добавить небольшое количество лимонной кислоты, уксуса или горчицы. Нейтрализовать соль также смогут сладкие продукты: например, морковь или мед.

Картофель является продуктом-абсорбентом и способен впитывать в себя лишнюю соль. Можно положить в блюдо целую картофелину, а потом просто достать ее.