4 самых полезных сорта чая без кофеина

В подборке — напитки на любой вкус.

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Переход на чай без кофеина уменьшает беспокойство, помогает справиться с бессонницей и с различными проблемами со здоровьем.

Ромашковый чай

Очень популярный травяной чай с нежным цветочным вкусом после настаивания лепестков цветков ромашки в горячей воде. Ему приписывают успокаивающие свойства, которые уменьшают воспаление, боль в горле и снижают уровень стресса, что благотворно влияет на сон.

Мятный чай

Ещё один широко известный нам напиток. Эфирные масла, выделяемые при заваривании чая, обладают противовирусными и противомикробными свойствами, что укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с инфекцией.

Гречишный чай

Этот напиток ещё называют собача. Имеет сладковатый ореховый вкус, вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Способствует хорошему пищеварению. Гречишный чай содержит витамины А, В, Е, РР. Но больше всего выделяется рутин (витамин P), обладающий разнообразным укрепляющим действием для организма.

Ройбуш