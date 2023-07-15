4 самых полезных сорта чая без кофеина
В подборке — напитки на любой вкус.
Переход на чай без кофеина уменьшает беспокойство, помогает справиться с бессонницей и с различными проблемами со здоровьем.
Ромашковый чай
Очень популярный травяной чай с нежным цветочным вкусом после настаивания лепестков цветков ромашки в горячей воде. Ему приписывают успокаивающие свойства, которые уменьшают воспаление, боль в горле и снижают уровень стресса, что благотворно влияет на сон.
Мятный чай
Ещё один широко известный нам напиток. Эфирные масла, выделяемые при заваривании чая, обладают противовирусными и противомикробными свойствами, что укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с инфекцией.
Гречишный чай
Этот напиток ещё называют собача. Имеет сладковатый ореховый вкус, вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Способствует хорошему пищеварению. Гречишный чай содержит витамины А, В, Е, РР. Но больше всего выделяется рутин (витамин P), обладающий разнообразным укрепляющим действием для организма.
Ройбуш
При слабой заварке сладковатый и ореховый, при длительном заваривании приобретает терпкие древесные и даже дымные ноты. Этот чай богат антиоксидантами и микроэлементами, такими как кальций, железо, магний, цинк, витамин С, улучшающими состояние кожи, пищеварение и общее состояние организма.