Ученые раскрыли неожиданную пользу творога для организма

Творог может стать хорошим помощником в процессе похудения.

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Творог считается кладовой полезных и питательных веществ. Он также может стать хорошим помощником в похудении, передает портал Eat This, Not That!

Диетологи заявляют, что в составе этого продукта есть множество витаминов, микроэлементов и белков при невысоком содержании жира и сахара.