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Ученые раскрыли неожиданную пользу творога для организма

Творог может стать хорошим помощником в процессе похудения.

Ученые раскрыли неожиданную пользу творога для организма
© Волгоградская правда

Творог считается кладовой полезных и питательных веществ. Он также может стать хорошим помощником в похудении, передает портал Eat This, Not That!

Диетологи заявляют, что в составе этого продукта есть множество витаминов, микроэлементов и белков при невысоком содержании жира и сахара.

В твороге есть также молочный белок казеин, который помогает нарастить мышцы без утомительных физических нагрузок. Всего в 200 граммах продукта есть половина его суточной нормы.