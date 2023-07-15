Ученые раскрыли неожиданную пользу творога для организма
Творог может стать хорошим помощником в процессе похудения.
Творог считается кладовой полезных и питательных веществ. Он также может стать хорошим помощником в похудении, передает портал Eat This, Not That!
Диетологи заявляют, что в составе этого продукта есть множество витаминов, микроэлементов и белков при невысоком содержании жира и сахара.
В твороге есть также молочный белок казеин, который помогает нарастить мышцы без утомительных физических нагрузок. Всего в 200 граммах продукта есть половина его суточной нормы.