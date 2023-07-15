Без ароматизаторов и химии: как правильно выбрать квас

Спрос на квас бьет все рекорды — продажи этого напитка выросли на 30 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как перед покупкой проверить качество кваса и на что стоит обращать внимание в первую очередь.

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Летом квас — популярный напиток. По прогнозам, показатели продаж могут вырасти до шести литров на одного человека.

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— В столицу пришла жара, поэтому напиток продают активнее. Однако сейчас найти хороший, качественный квас не так-то просто. Многие производители добавляют в напиток много химии, чтобы сэкономить на его производстве, — рассказал владелец собственного производства кваса в Калужской области Егор Степанов.

Главный индикатор качественного напитка — отсутствие в нем ароматизаторов. Идеальный состав: вода, ржаная мука, сухари, солод и дрожжи. Качественный квас должен хорошо пениться. Не должно быть осадка на дне бутылки. Если вы его видите, то, скорее всего, напиток производили неправильно, и от покупки лучше отказаться.

— Важно также приобретать квас в темной таре — в такой упаковке он лучше защищен от солнечных лучей, а соответственно, хранится лучше, — добавляет эксперт.

Специалист убежден, что приобретать квас следует в специальных точках — например, качественные напитки продаются в монастырских лавках или фермерских магазинах.

— В крупных магазинах можно встретить хороший продукт. Но туда, как правило, поставляют продукцию крупные производства, которым приходится экономить на ингредиентах. Хороший квас должен стоить не менее 60 рублей за поллитра, — отметил Степанов.

В этом году популярности набирают ягодно-фруктовые квасы: черничный, рябиновый, грушевый, а еще с мятой. В составе таких напитков должны быть натуральные соки, а не химические ароматизаторы.

Самыми лучшими брендами кваса считаются «Вятский», «Лидский», «Ржаной бочонок», «Яхонт», «Вкусвилл». Они отличаются от конкурентов качественным составом.

— Важно правильно хранить квас. Если вы купили, допустим, нефильтрованный неосветленный, то надо понимать, что этот напиток будет храниться в холодильнике не более двух дней. А если купили фильтрованный, то тут особых условий нет. Он может лежать до двух месяцев — главное, чтобы не попадал солнечный свет, — добавил Степанов.

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Виктория Безнебеева, диетолог: