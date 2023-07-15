Диетолог посоветовала худеющим отказаться от кукурузы и картофеля

В период похудения в рационе должно быть много овощей. Однако некоторые из них худеющим стоит употреблять с осторожностью или вовсе исключить из меню. Об этом заявила диетолог Катерина Малькова

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По словам специалиста, главный овощной враг похудения – это кукуруза, в которой содержится полисахаридный крахмал. Из-за него в крови повышается сахар и увеличивается аппетит. А это может привести к перееданию.

Диетолог отметила, что сама по себе кукуруза очень полезна, и если нет медицинских показаний, то полностью от нее отказываться не нужно.

«Но старайтесь есть не больше порции в неделю, ведь кукуруза к тому же и очень калорийна», – посоветовала Малькова.

Также худеющим не стоит употреблять много крахмалистых овощей – бобовых и картофеля. Есть их лучше отварными или запеченными. При этом в рацион необходимо добавить как можно больше листовых зеленых овощей, пишет издание «Подмосковье сегодня».