Как сделать макароны, рис и картошку полезными

Многие полагают, что стремление к здоровому образу жизни обязательно включает в себя отказ от картофеля, макарон и белого риса. Однако даже высокоуглеводистые продукты станут очень полезными, если их правильно готовить. Как это сделать, "Российской газете" рассказала диетолог телемедицинского центра "Доктис" Лариса Фаерман.

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1. Рис

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Бытует расхожее мнение, что белый рис - это бесполезные калории. Крупа имеет высокий гликемический индекс - показатель того, с какой скоростью продукт расщепляется нашим организмом и превращается в глюкозу. К тому же рис достаточно калориен: на 100 граммов около 340 килокалорий. Для сравнения, калорийность сахара не намного выше: на 100 граммов - 400 килокалорий.

Основной углевод в рисе - крахмал, который быстро усваивается организмом, не успевая донести питание до микрофлоры кишечника. Как с этим бороться? Достаточно всего лишь, сварив рис, дать ему остыть, а затем поместить в холодильник на 12 часов.

После этой несложной процедуры структура крахмала в рисе изменится, он станет устойчивым к такому быстрому усвоению в желудочно-кишечном тракте и будет способствовать лучшей перистальтике кишечника. К тому же такой модифицированный крахмал - отличная "еда" для нашей микрофлоры, которая, в свою очередь, напрямую влияет на иммунитет.

Еще один секрет, как "оздоровить" рис, - сочетать его с клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и обеспечивает долгое чувство сытости. Так что добавить в блюдо из риса побольше овощей - это отличная идея.

2. Картофель

Несмотря на то, что этот продукт, как и рис, обладает высоким гликемическим индексом, здоровому человеку не стоит избегать его. В 100 г картофеля содержится всего 80 ккал, что совсем немного, к тому же он отличный источник калия и витамина С.

Главное - правильно приготовить. Конечно, картофель фри - это настоящая "калорийная бомба", тогда как отварной картофель - это полезное дополнение к рациону.

Еще один плюс картошки - она содержит достаточно клетчатки, особенно если варить ее в мундире или готовить на пару с небольшим добавлением сливочного масла. Для большей пользы добавьте укроп и чеснок при варке.

В идеале можно использовать тот же прием, что и с рисом - оставить отварной картофель в холодильнике на ночь, и есть на следующий день - например, добавив в салат из огурцов, помидоров и зелени.

3. Макароны

Лучше выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, в них содержатся аминокислоты, витамины B, PP, E, железо, марганец, калий и фосфор, клетчатка и сложные углеводы. Макароны из обычной пшеничной муки содержат те самые быстрые углеводы, которые превращаются в сахар и жиры.

Оставлять макароны на ночь в холодильнике не стоит, но если по примеру итальянцев при приготовлении добавить в них свежих овощей, получится вкусное и полезное блюдо.