Как сделать макароны, рис и картошку полезными

"Любите картошку и макароны? И правильно!" Диетолог открыла секрет, как сделать углеводистые продукты полезными
Многие полагают, что стремление к здоровому образу жизни обязательно включает в себя отказ от картофеля, макарон и белого риса. Однако даже высокоуглеводистые продукты станут очень полезными, если их правильно готовить. Как это сделать, "Российской газете" рассказала диетолог телемедицинского центра "Доктис" Лариса Фаерман.
1. Рис
Бытует расхожее мнение, что белый рис - это бесполезные калории. Крупа имеет высокий гликемический индекс - показатель того, с какой скоростью продукт расщепляется нашим организмом и превращается в глюкозу. К тому же рис достаточно калориен: на 100 граммов около 340 килокалорий. Для сравнения, калорийность сахара не намного выше: на 100 граммов - 400 килокалорий.
Основной углевод в рисе - крахмал, который быстро усваивается организмом, не успевая донести питание до микрофлоры кишечника. Как с этим бороться? Достаточно всего лишь, сварив рис, дать ему остыть, а затем поместить в холодильник на 12 часов.
После этой несложной процедуры структура крахмала в рисе изменится, он станет устойчивым к такому быстрому усвоению в желудочно-кишечном тракте и будет способствовать лучшей перистальтике кишечника. К тому же такой модифицированный крахмал - отличная "еда" для нашей микрофлоры, которая, в свою очередь, напрямую влияет на иммунитет.
Еще один секрет, как "оздоровить" рис, - сочетать его с клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и обеспечивает долгое чувство сытости. Так что добавить в блюдо из риса побольше овощей - это отличная идея.
2. Картофель
Несмотря на то, что этот продукт, как и рис, обладает высоким гликемическим индексом, здоровому человеку не стоит избегать его. В 100 г картофеля содержится всего 80 ккал, что совсем немного, к тому же он отличный источник калия и витамина С.
Главное - правильно приготовить. Конечно, картофель фри - это настоящая "калорийная бомба", тогда как отварной картофель - это полезное дополнение к рациону.
Еще один плюс картошки - она содержит достаточно клетчатки, особенно если варить ее в мундире или готовить на пару с небольшим добавлением сливочного масла. Для большей пользы добавьте укроп и чеснок при варке.
В идеале можно использовать тот же прием, что и с рисом - оставить отварной картофель в холодильнике на ночь, и есть на следующий день - например, добавив в салат из огурцов, помидоров и зелени.
3. Макароны
Лучше выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, в них содержатся аминокислоты, витамины B, PP, E, железо, марганец, калий и фосфор, клетчатка и сложные углеводы. Макароны из обычной пшеничной муки содержат те самые быстрые углеводы, которые превращаются в сахар и жиры.
Оставлять макароны на ночь в холодильнике не стоит, но если по примеру итальянцев при приготовлении добавить в них свежих овощей, получится вкусное и полезное блюдо.
Только не забывайте, что традиционные в России для блюд из пасты соусы - кетчуп и майонез - очень калорийны и притупляют чувство насыщения, тем самым способствуя перееданию. Оптимально добавлять небольшую порцию макарон как гарнир к овощам, нежирной рыбе или постному мясу.