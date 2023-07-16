Три простых рецепта мороженого

Самый популярный летний десерт не сложно приготовить из вполне обычных продуктов. Получится очень вкусно, а вы точно будете знать, что в составе нет лишних вредных ингредиентов. К тому же создание мороженого может превратиться в увлекательное семейное развлечение. Секреты приготовления и рецепты – в материале Москвы 24.

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Ванильный пломбир

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Любители классического мороженого оценят этот рецепт. Чтобы приготовить ванильный пломбир, надо взять:

150 миллилитров молока;

500 граммов сливок для взбивания;

150 граммов сахара;

3 яичных желтка;

ванильный экстракт по вкусу.

Молоко нужно поставить на огонь, а пока оно не закипело, перемешать до однородной консистенции желтки с сахаром. Горячее молоко влить тонкой струйкой в желтковую смесь, постоянно при этом ее помешивая, пока сахар полностью не растворится.

Получившуюся массу следует опять поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до легкого загустения. При этом важно следить, чтобы масса не закипела, иначе образуются яичные хлопья.

Получившуюся массу надо охладить: сначала до комнатной температуры, потом в холодильнике.

Сливки необходимо взбить до кремообразной консистенции с ванильным экстрактом и перемешать их с холодной желтково-молочной смесью. Массу выложить в форму, накрыть пищевой пленкой и убрать в морозилку примерно на четыре часа.

Клубничное мороженое

Для приготовления десерта с пикантной кислинкой свежих ягод понадобятся:

300 миллилитров молока;

100 граммов сгущенки;

50 граммов сахара;

2 яйца;

150 граммов клубники;

щепотка соли.

Яйца надо взбить с сахаром в пышную пену. Клубнику, соль, молоко и сгущенку взбить блендером. Затем добавить яичную смесь и еще раз взбить. Выложить получившуюся массу в форму и убрать в морозилку до готовности.

Черное мороженое

Чтобы удивить всех необычным вариантом, понадобятся самые стандартные продукты и черная кунжутная паста. Возьмите:

250 миллилитров молока;

250 миллилитров сливок для взбивания;

125 граммов сахара;

4 столовые ложки черной кунжутной пасты;

ванильный экстракт по вкусу.

Молоко с половиной сливок надо поставить на средний огонь и довести до кипения. После этого убавить огонь и проварить еще минуту. Желтки смешать с сахаром и ванильным экстрактом и, постоянно помешивая, ввести в них молочную смесь.

Получившуюся массу надо снова поставить на медленный огонь, довести до легкого загустения (тоже постоянно помешивая), а затем добавить кунжутную пасту. Затем снять с огня, охладить. Оставшиеся сливки взбить и ввести в охлажденную массу. Отправить будущее мороженое в морозилку.

Три секрета идеального мороженого

1. Для приготовления мороженого важно выбирать молочные продукты с высокой жирностью. Чем ниже будет их жирность, тем выше вероятность возникновения кристалликов льда в десерте. Да и вкус будет более водянистым.

2. Чтобы мороженое получилось мягкой, нежной консистенции, без грубых кристалликов льда, во время заморозки необходимо доставать его из морозилки каждые полчаса и хорошенько размешивать.