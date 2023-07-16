Врачи назвали овощи, от которых больше вреда, чем пользы

Овощи всегда считались самой полезной едой.

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Однако некоторые из них порой могут принести больше вреда. Так, по словам диетологов, более 3-4 столовых ложек в день консервированного зелёного горошка может вызвать сильное газообразование, угнетение выработки ферментов и жировую дистрофию печени, передаёт Pravda.Ru.

Категорически не рекомендуется данный продукт пожилым людям, так как в их мышцах может задерживаться пуриновая кислота, что приведёт к болевым ощущениям.

Осторожнее надо быть и с помидорами, главной ценностью которых является ликопин. Но, как предупреждают врачи многое зависит от того, где и в каких условиях они были выращены.

Если в теплице с химическими удобрениями, то есть риск получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Кроме того, томаты могут вызвать обострение недуга у больных с подагрой,

В список овощей, которые зачастую приносят больше вреда, чем пользы, также попали картофель, свёкла, капуста и баклажаны.