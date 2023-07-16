Российский блогер рассказал о секретах узбекского «плова для русских»

Российский блогер, путешествующий по Узбекистану, рассекретил главный ингредиент «плова для русских». Об этом он написал в статье для своего канала на платформе «Дзен».

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Автор написал, что местные жители едят плов всегда в первой половине дня, а в России принято чаще есть блюдо на ужин или обед.

«Получается, что в Узбекистане приноровились готовить плов дважды в день. Утром для себя, а после обеда для россиян», - написал путешественник.

Блогер также обратил внимание на размер порции для туристов.

«Мне объяснили, что русским плов всегда накладывают с горкой. Узбеки считают, что наши люди любят вкусно поесть», - заключил автор блога.