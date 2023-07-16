Горячие напитки в жару: помогают или мешают?

Разберемся в том, как повышенная температура напитка может охлаждать наше тело.

© Inc-News

От погружения ног в тазик до держания рук под краном, способов охладить себя в жару предостаточно. Но употребление горячих напитков, как правило, не входит в их число. Однако потягивание из чашки чая или чего-то похожего может помочь. Потребление горячих напитков повышает тепловую нагрузку на тело, и тело отвечает на неё выделением пота. А затем этот пот охлаждает поверхность кожи, давая сначала ощущение тепла, а потом прохлады.

Видео дня

В 2012-м исследователь из Университета Школы кинетики человека в канадской Оттаве Олли Джэй провёл серию экспериментов по анализу воздействия горячих напитков на тело человека. Его команда обнаружила, что употребление горячего питья может охладить человека, потому что это приводит к «уменьшению тепла, хранящегося внутри тела».

Конечно, о горячих напитках, помогающих в жару, люди знали и раньше. Не зря же, например, такой популярностью пользуется в жаркой Марокко мятный чай. Однако в странах с более влажным климатом этот трюк не имеет такого эффекта, потому что пот у их жителей не начинает испаряться после употребления горячего питья. Ни чашка чая, ни плотная одежда не сработают. Происходит это потому, что пот должен испаряться, а снижение температуры, вызванное этим испарением, должно «перевешивать» повышение температуры, вызванное употреблением горячего питья. При повышенной влажности этого как раз и не происходит.

«В очень жаркий и влажный день, если вы наденете много одежды, ваш пот будет стекать ручьями, но не испаряться. Поэтому пить при такой погоде горячее – не самая хорошая идея», - рассказал Олли Джэй в беседе со Smithsonian Magazine. При этом он призвал не забывать, что горячий напиток всё-таки немного, но повышает температуру тела. «Если выделение пота не сопровождается испарением, то лучше перейти на прохладные напитки», - добавил учёный.