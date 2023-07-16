Нутрициолог назвал популярную специю, которая помогает худеть

Если добавлять в пищу чили, процесс снижения веса может пойти быстрее. Почему это происходит, нутрициолог Игорь Строков объяснил изданию "МедикФорум" .

За острый вкус перца чили отвечает соединение капсаицин. Он ускоряет метаболизм, повышая температуру тела и стимулируя выработку тепла. За счет этого сжигается больше калорий. Перец чили также воздействует на рецепторы во рту и желудке, из-за чего возникает чувство сытости.