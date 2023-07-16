Нутрициолог назвал популярную специю, которая помогает худеть

Нутрициолог Строков назвал популярную специю, которая снижает аппетит и помогает худеть
Если добавлять в пищу чили, процесс снижения веса может пойти быстрее. Почему это происходит, нутрициолог Игорь Строков объяснил изданию "МедикФорум".
За острый вкус перца чили отвечает соединение капсаицин. Он ускоряет метаболизм, повышая температуру тела и стимулируя выработку тепла. За счет этого сжигается больше калорий. Перец чили также воздействует на рецепторы во рту и желудке, из-за чего возникает чувство сытости.
Капсаицин провоцирует окисление жира, заставляя организм использовать накопленный жир как источник энергии. Это соединение улучшает чувствительность организма к инсулину и помогает регулировать уровень сахара в крови.
Ранее "Рамблер" писал о скрытых источниках калорий, которые мешают похудеть.
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