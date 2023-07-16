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Нутрициолог Строков назвал популярную специю, которая снижает аппетит и помогает худеть

Если добавлять в пищу чили, процесс снижения веса может пойти быстрее. Почему это происходит, нутрициолог Игорь Строков объяснил изданию "МедикФорум".

Нутрициолог назвал популярную специю, которая помогает худеть
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За острый вкус перца чили отвечает соединение капсаицин. Он ускоряет метаболизм, повышая температуру тела и стимулируя выработку тепла. За счет этого сжигается больше калорий. Перец чили также воздействует на рецепторы во рту и желудке, из-за чего возникает чувство сытости.

Капсаицин провоцирует окисление жира, заставляя организм использовать накопленный жир как источник энергии. Это соединение улучшает чувствительность организма к инсулину и помогает регулировать уровень сахара в крови.

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