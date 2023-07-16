PLOS One: соки, картофель и очищенные злаки провоцируют развитие депрессии

Люди, которые употребляют в пищу больше нездоровой растительной пищи, такой как фруктовые соки, картофель, очищенные злаки и продукты с высоким содержанием сахара, имеют более высокий риск развития депрессии и беспокойства, выяснили ученые из Исфаханского технологического университета в Иране. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

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При этом употребление здоровой растительной пищи (полезные овощи, цельные зерна, фрукты, орехи, бобовые, растительные масла, чай и кофе) не было связано с изменениями риска развития этих расстройств.

В исследовании приняли участие 2456 здоровых человек в возрасте 18 лет и старше из пяти городов Ирана. Сбор данных проводился в период с февраля 2018 по июль 2019 года. Участники должны были не иметь серьезных заболеваний, указанных исследователями, и потреблять в среднем от 800 до 4200 килокалорий в день.

Участники заполнили анкету, касающуюся их возраста, пола, социально-экономического статуса и привычек. Потребление пищи оценивалось с помощью вопросника, как и сила симптомов депрессии и тревоги.

Результаты показали, что участники, которые сообщили о потреблении большего количества нездоровой растительной пищи, с большей вероятностью испытывали симптомы депрессии и беспокойства. Причинно-следственную связь ученым установить не удалось — этому будут посвящены будущие работы.