Диетолог перечислила продукты, которые уменьшают риск тромбоза

Тромбы, то есть сгустки крови, могут стать причиной многих опасных состояний. Чтобы предотвратить их появление, недостаточно диеты, однако она может помочь в профилактике. Какие продукты снизят риск появления тромбов, изданию "МедикФорум" рассказала диетолог Василиса Пономарева.

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По словам специалиста, существует связь между воспалительными процессами и свертыванием крови. Поэтому стоит включать в рацион продукты, которые уменьшают воспаление. Большое количество таковых предполагает средиземноморская диета. Она включает в себя фрукты, овощи, орехи, семена, цельнозерновые продукты, рыбу.

Если у человека высокий риск образования тромбов, стоит обратить внимание на продукты с флаваноидами: это многие фрукты, овощи, ягоды. Они тоже снижают воспаление.