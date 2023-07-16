Эндокринолог порекомендовала способ контролировать аппетит

Люди часто знают, что представляет собой здоровое питание, однако не могут придерживаться полезной диеты из-за высокого ритма жизни. Лайфхаки, которые облегчат переход на правильный рацион и помогут его поддерживать, перечислила эндокринолог Антонина Гуреева для издания "МедикФорум".

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По словам специалиста, прежде всего стоит соблюдать "правило 25% тарелки". Согласно ему, четверть тарелки стоит отводить нежирному белку вроде курицы, лосося или яйца. Половину при этом должны занимать овощи, а оставшиеся 25% можно занять сложными углеводами вроде дикого риса, макарон из твердых сортов пшеницы, бобовых.

Кроме того, полезно готовить еду с запасом. "Излишек" здоровой пищи можно упаковать в контейнер и хранить в холодильнике, чтобы при необходимости взять на работу или не потратить время на приготовление еды.

Особенно важно научиться медленно есть и тщательно пережевывать пищу, а также как можно больше пить. Стакан воды отлично утоляет голод — об этом важно помнить, если хочется перекусить между основными приемами пищи или поесть сладкого во время ПМС.