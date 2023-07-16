Диетолог назвала вредны продукты, которые считают полезными

Диетолог Тихомирова: хлопья быстрого приготовления вместе с соком — это углеводная бомба. Правильное и сбалансированное питание — залог крепкого здоровья, говорят врачи. Поэтому россияне и стараются есть кашу на завтрак и другие медленные углеводы, а также налегают на фрукты, овощи и соки. На деле же не всё так однозначно — некоторые продукты не такие полезные, какими кажутся.

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Вредные продукты

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Продукты, которые только маскируются под здоровые, перечислила Life.ru терапевт-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова. Такие блюда и напитки ведут к набору веса, хотя вы можете думать, что питаетесь правильно. Вот что в запретном списке.

Сок

Дети и взрослые любят сок за витамины, которые он даёт организму. Ведь не всегда же можно достать, скажем, вишню, а сок из неё — пожалуйста. На деле вы потребляете огромное количество сахара. В 100 г напитка содержится от 10 до 15 г, то есть две-три ложки сахарного песка, а если выпить стакан… Причём не важно с добавлением сахара этот сок или без. Если пить такие «витаминчики» регулярно, то проблемы со здоровьем и лишний вес вам почти обеспечены. Это, кстати, одна из вредных пищевых привычек из детства у многих россиян.

То же относится и к замороженным смузи — простые углеводы есть в избытке и там.

Роллы

Терапевт раскритиковала роллы за содержащийся в них рис — всё-таки это простые углеводы, а значит блюдо довольно калорийное. Если сдобрить этот рис большим количеством сливочного сыра и добавить немного красной рыбы или креветки, источником белка блюдо не станет — это углеводы. Так что на обед можно полакомиться «Калифорнией» или «Филадельфией», а вечером сообразить что-то полегче и менее калорийное.

Из-за содержания риса под раздачу попал и плов. Кстати, крупу для него надо выбирать правильно, чтобы получить хотя и калорийный, но не вредный продукт.

Макароны

Любая паста, если она ещё и с заправкой, или лазанья — это тоже не лучший вариант для тех, кто следит за фигурой. По словам диетолога, это высоко углеводные сочетания.

Завтраки быстрого приготовления

Мюсли, хлопья и всё в таком духе — это тоже быстрые углеводы. Позавтракать сытно и полезно, да ещё и зарядиться энергией на весь день с их помощью не получится. Если запить такое сочетание соком — это углеводная бомба, предупредила медик. В чёрный список попала и гранола. В ней часто содержится сахар или мёд — лишние калории ни к чему.

Главное — мера

Врач заключила, что все вышеуказанные продукты сыграют плохую шутку с вашими фигурой и здоровьем, только если питаться ими регулярно. Разовое употребление — это не криминал. Но за здоровьем лучше следить и не увлекаться калорийными продуктами.

Топ-5 вредных завтраков

К сожалению, многое, что вкусно, не особенно полезно. Причём проблемы могут быть как с фигурой, так и со здоровьем в целом. А завтрак — это всё-таки один из главных приёмов пищи в течение дня. Вот с чего не стоит начинать утро: