Польза и вред кедровых орехов: почему врачи советуют их есть

Излюбленное лакомство многих, кедровые орехи, являются настоящим кладезем витаминов и минералов. Но несмотря на это, употреблять их в неограниченном количестве не стоит, учитывая возможный вред, который может нанести переизбыток любых продуктов. «Лента.ру» выяснила, кому в первую очередь будут полезны семена сибирской кедровой сосны.

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Кедровой сосной в быту часто называют сразу несколько разных видов сосен, при этом у разных видов деревьев семена различаются по составу, размеру и вкусу. В России о множестве полезных свойств кедровых орехов было известно еще со времен Ивана Грозного. С их помощью лечили желудочные заболевания, панкреатит, кожные болезни, ревматизм, артриты. Скорлупу кедрового ореха использовали для приготовления разнообразных настоек и бальзамов, а жмых и отруби — для лечебных ванн.

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Сегодня уже научно доказано, что очищенные ядра этих орехов при употреблении в пищу могут принести немало пользы.

Чем полезны кедровые орехи?

Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что кедровые орехи являются источником растительных питательных веществ, белка, минералов, витаминов, макро- и микроэлементов.

В составе этих орехов содержатся полезные для сердца ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, цинк, магний и марганец. Витамин Е и цинк играют важную роль для иммунитета и защиты организма от инфекции, поясняет эксперт. Марганец помогает формировать костную ткань, также он необходим для поддержания соединительной ткани, и производства ферментов, которые помогают защитить клетки от повреждений.

Помимо прочего, ядра кедрового ореха содержат восемь незаменимых для человека аминокислот. Они необходимы для мышечной ткани, связок и кожи.

Аминокислоты в кедровых орехах:

лейцин;

изолейцин;

лизин;

метионин;

треонин;

триптофан;

валин;

фенилаланин.

Кедровые орехи богаты мононенасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови (ЛПНП) и повысить уровень ЛПВП – «хорошего» холестерина. Кроме того, кедровые орехи являются безглютеновыми, и потому являются здоровой альтернативой людям с пищевой аллергией на пшеницу и глютеновой непереносимостью, - Анна Кривошеева, врач-эндокринолог, диетолог.

А еще, по словам эксперта, кедровые орехи — отличный источник витаминов группы B, тиамина, рибофлавина, ниацина, пантотеновой кислоты и других полезных веществ.

Калорийность и пищевая ценность кедровых орехов на 100 граммов:

калории 673 ккал

жиры 60 граммов

белки 14 граммов

углеводы 16 граммов

клетчатка 3,4 грамма Энергетическая ценность^

При каких заболеваниях будут полезны кедровые орехи?

Употребление в пищу кедровых орехов положительно отражается на работе многих систем организма, в том числе сердечно-сосудистой и нервной. Вещества в составе этих орехов нормализуют обмен веществ, благотворно влияют на зрение, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Так что кедровые орехи могут быть полезны в качестве профилактики заболеваний органов пищеварения, атеросклероза, сахарного диабета и анемии. Врач-эндокринолог Анна Кривошеева перечислила полезные свойства кедровых орехов.

Польза кедровых орехов

Укрепляют сердце

Кедровые орехи содержат множество веществ для поддержания здоровья сердца. Регулярное употребление этих орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе благодаря антиоксидантам в их составе. Пиноленовая полиненасыщенная жирная кислота, содержащаяся в кедровых орехах, снижает уровень холестерина в крови. Жирные кислоты омега-3 помогают предотвратить аритмию.

Регулируют углеводный обмен

Кедровые орехи помогают поддерживать уровень сахара в крови благодаря балансу жиров, клетчатки и белка. Кроме того, магний в кедровых орехах улучшает чувствительность к инсулину. Фенольные соединения и марганец, содержащиеся в кедровых орехах, нужны, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови.

Помогают поддерживать здоровый вес

Комбинация питательных веществ, содержащихся в кедровых орехах, включая белок, клетчатку и полезные жиры, усиливают чувство сытости. Это и способствует поддержанию нормального веса.

Улучшают работу мозга

Кедровые орехи содержат омега-3 жирные кислоты, стимулирующие работу мозга, замедляющие снижение когнитивных функций и снижающие риски развития деменции. Антиоксиданты в кедровых орехах также помогают снизить клеточный оксидативный стресс, то есть процесс повреждения клетки в результате окисления, и предотвратить воспаления в головном мозге.

Поддерживают хорошее зрение

Орехи содержат защитные каротиноиды — лютеин и зеаксантин. Эти вещества предотвращают заболевания глаз, в том числе возрастную дегенерацию желтого пятна, которая является одной из главных причин потери зрения в пожилом возрасте.

Поддерживают состояние кожи

Ряд питательных веществ, содержащихся в кедровых орехах, играют важную роль в поддержании здоровья кожи. Витамин Е, антиоксидант, защищает от биологических процессов, связанных со старением, цинк поддерживает целостность кожи и способствует заживлению ран.

В косметологии широко применяется масло кедрового ореха для поддержания упругости кожи лица. Нанесение масла кедрового ореха на корни волос — хороший способ усилить их рост, укрепить волосяные луковицы и предотвратить выпадение.

Кому противопоказаны кедровые орехи?

Несмотря на многочисленные полезные свойства, злоупотреблять кедровыми орехами не стоит. В первую очередь следует помнить об их высокой калорийности. Поэтому добавлять в рацион кедровые орехи надо в умеренных количествах, особенно если есть цель похудеть. Есть такие орехи лучше до обеда.

50 граммов составляет суточная норма кедровых орехов для взрослых

Также прежде чем есть кедровые орехи, нужно убедиться в отсутствии аллергии. Она встречается не слишком часто, но при ее наличии иммунитет формирует очень быструю и мощную реакцию — вплоть до приступов удушья и анафилактического шока.

Небольшое количество людей испытывает так называемый «синдром кедрового ореха», или «сосновый рот». Это временное состояние, для которого характерен металлический или горький привкус во рту. Синдром проявляется примерно через 12-48 часов после употребления кедровых орехов. Ощущение этого вкуса может длиться от двух до четырех недель, но в итоге проходит само.

Кроме того, кедровые орехи не рекомендуются людям, имеющим обострение желудочно-кишечных заболеваний, в частности, страдающим желчнокаменной болезнью, холециститом, дискинезией желчевыводящих путей, - Анна Кривошеева, врач-эндокринолог, диетолог.

Как выбрать хорошие кедровые орехи?

Важно, чтобы семена были одинаковыми по размеру и цвету — а именно ярко-коричневыми и гладкими, сухими, без плесени. Хорошо если кедровые орехи достаточно увесистые, без видимых повреждений. Если чувствуется хоть малейший горьковатый запах, покупать орехи не следует.

При встряхивании ядра орехи не должны двигаться внутри скорлупы, это свидетельствует о том, что они засохли. Также стоит обращать внимание на дату сбора — лучшие орехи собраны в сентябре и октябре, в сезон заготовки.

Как правильно хранить кедровые орехи?

Орехи в скорлупе можно хранить в течение года, а если они находятся в шишке, то могут пролежать четыре-пять лет. Очищенные ядра хранятся не больше трех месяцев, и держать их нужно в холодильнике или другом прохладном темном месте с низкой влажностью.

10 градусов Цельсия составляет оптимальная температура хранения кедровых орехов

Если кедровые орехи заморозить, они пролежат без повреждений шесть-восемь месяцев. Держать очищенные ядра следует в стеклянной закрытой банке.

Кедровые орехи в кулинарии

Кедровые орехи используют для приготовления самых разных блюд — салатов, гарниров, холодных закускок, десертов. Но, пожалуй, самое популярное и вкусное из них — итальянский соус песто.

Как приготовить соус песто?

Ингредиенты:

Зеленый базилик - 100 граммов (3 небольших пучка);

Чеснок - 1 зубчик;

Кедровые орехи - 2 столовые ложки;

Оливковое масло - 50 милилитров;

Пармезан - 50 граммов;

Соль — 1/2 чайной ложки.

Способ приготовления:

Пармезан натрите на мелкой терке, у базилика оборвите листья и выкиньте стебли. Чеснок очистите и нарежьте кусочками. Смешайте все ингредиенты и измельчите их блендером. Во время измельчения добавьте оливковое масло — в количестве, необходимом для желаемой консистенции.