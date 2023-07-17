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Диетолог Тихомирова назвала напиток, увеличивающий вес

Если постоянно пить замороженные смузи, то это может привести к резкому набору веса. Об этом рассказала терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова в интервью с Life.

Диетолог назвала напиток, увеличивающий вес
© Unsplash

По словам Елены Тихомировой, с замороженными смузи следует быть осторожными. А все по той причине, что этот напиток содержит большое количество углеводов. Он включает в себя простые сахара, которые способствуют набору лишнего веса.

Однако диетолог уточнила, что самым популярным вредным напитком остаются соки. В них содержится от 10 до 15 грамм углеводов на 100 грамм сока. Это равняется примерно двум или трем чайным ложкам сахара.

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Поскольку средняя порция сока обычно составляет 350 грамм, то в одном напитке будет уже 10 чайных ложек сахара. Такое большое количество сахара может не только повлиять на набор веса, но и вызвать проблемы со здоровьем.

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