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Йогуртовое мороженое с малиной: простой рецепт летнего десерта

Когда еще наслаждаться вкусным мороженым собственного приготовления, если не в самый жаркий сезон года? Рецепт летнего десерта, в основе которого сливки, йогурт, сгущенное молоко и малина, – в материале "Рамблера".

Йогуртовое мороженое с малиной: простой рецепт летнего десерта
© Unsplash

Ингредиенты:

  • 2/3 стакана свежей малины;
  • 1/3 стакана сахара;
  • 1 ст. л. свежего лимонного сока;
  • 1 чайная ложка молотого кардамона;
  • 1 стакан сгущенного молока;
  • 1 стакан греческого йогурта;
  • 1/2 ч. л. экстракта ванили;
  • 2 стакана густых сливок;
  • мелко нарезанный горький шоколад;
  • соль.

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Приготовление:

  1. Поместите свежую малину, сахар, лимонный сок и щепотку соли в кастрюлю среднего размера. Готовьте на среднем огне, часто помешивая и разминая фрукты деревянной ложкой (примерно в течение 15-18 минут). Добавьте 1 ч. л. молотого кардамона. Дайте получившейся малиновой смеси остыть.
  2. Взбейте сгущенное молоко с сахаром, греческим йогуртом, ванильным экстрактом и щепоткой соли в миске среднего размера. Добавьте мелко нарезанный горький шоколад.
  3. При помощи миксера на средней скорости взбейте 2 стакана густых сливок в средней миске до образования жестких пиков. Переложите половину взбитых сливок в миску с йогуртовой смесью и аккуратно перемешайте. Поместите йогуртовую смесь в миску с оставшимися взбитыми сливками и аккуратно перемешайте.
  4. Переложите 1/3 сливочной смеси в форму для хлеба (примерно 25x15 сантиметров) и распределите ровным слоем. Сверху выложите 1/3 малиновой смеси и перемешайте. Повторите процесс еще 2 раза. Накройте форму полиэтиленовой пленкой и поместите в морозильный отсек холодильника минимум на 8 часов.
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