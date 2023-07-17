Йогуртовое мороженое с малиной: простой рецепт летнего десерта
Когда еще наслаждаться вкусным мороженым собственного приготовления, если не в самый жаркий сезон года? Рецепт летнего десерта, в основе которого сливки, йогурт, сгущенное молоко и малина, – в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- 2/3 стакана свежей малины;
- 1/3 стакана сахара;
- 1 ст. л. свежего лимонного сока;
- 1 чайная ложка молотого кардамона;
- 1 стакан сгущенного молока;
- 1 стакан греческого йогурта;
- 1/2 ч. л. экстракта ванили;
- 2 стакана густых сливок;
- мелко нарезанный горький шоколад;
- соль.
Приготовление:
- Поместите свежую малину, сахар, лимонный сок и щепотку соли в кастрюлю среднего размера. Готовьте на среднем огне, часто помешивая и разминая фрукты деревянной ложкой (примерно в течение 15-18 минут). Добавьте 1 ч. л. молотого кардамона. Дайте получившейся малиновой смеси остыть.
- Взбейте сгущенное молоко с сахаром, греческим йогуртом, ванильным экстрактом и щепоткой соли в миске среднего размера. Добавьте мелко нарезанный горький шоколад.
- При помощи миксера на средней скорости взбейте 2 стакана густых сливок в средней миске до образования жестких пиков. Переложите половину взбитых сливок в миску с йогуртовой смесью и аккуратно перемешайте. Поместите йогуртовую смесь в миску с оставшимися взбитыми сливками и аккуратно перемешайте.
- Переложите 1/3 сливочной смеси в форму для хлеба (примерно 25x15 сантиметров) и распределите ровным слоем. Сверху выложите 1/3 малиновой смеси и перемешайте. Повторите процесс еще 2 раза. Накройте форму полиэтиленовой пленкой и поместите в морозильный отсек холодильника минимум на 8 часов.
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