Диетолог посоветовала проявлять особую внимательность при покупке дыни в июле

Диетолог Соломатина посоветовала проявлять особую внимательность при покупке дыни в июле
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дыню можно есть в июле, но покупать её лучше в надёжных местах.
«В июле больше рисков нарваться на некачественную дыню. Но это не значит, что её нельзя покупать. Если это нормальная торговая точка, где всё проверяется и имеются документы, то дыню можно есть изредка», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, сезон российских дынь ещё не начался. Те, что везут издалека, срывают не совсем дозрелыми, поэтому они содержат меньше витаминов и микроэлементов.
«Это не значит, что ими можно отравиться, нет. Просто в них меньше полезных веществ», — добавила Соломатина.
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