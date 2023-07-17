Эксперты рассказали, кому можно и нельзя есть виноград
Специалисты Роскачества объяснили, почему нужно есть виноград, а также перечислили противопоказания.
По словам экспертов, в винограде много фитонутриентов - химических веществ, которые производят растения. Эти вещества хорошо влияют на организм, поэтому нужно добавлять в рацион растительные продукты.
Кроме того, в винограде есть витамины группы В, K, витамины А, С, Е, калий, кальций, железо, магний и медь, а также клетчатка, органическая кислота и сахар.
Специалисты утверждают, что большая часть антиоксидантов и питательных веществ находится в кожуре и семенах, а в мякоти их не более 5 % от общего полезного состава. Поэтому виноград можно есть и с косточками, так как в них много полезных веществ.
Ягода полезна для сердечно-сосудистой системы. Например, полифенолы нужны для снижения холестерина и уменьшения рисков атеросклероза, ресвератрол укрепляет сосуды и расслабляет их стенки, флавоноиды не дают крови сгущаться, а рутин предупреждает образование тромбов в сосудах. Есть еще и клетчатка, которая улучшает процессы пищеварения.
Однако он может быть и вреден. Основные противопоказания:
- виноград нельзя при обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, при вздутии и диарее, а также когда есть сахарный диабет, ожирение, гипертония, цирроз печени, колит, кариес и стоматит;
- виноград нужно есть отдельно от продуктов, так как он приводит к процессам брожения в кишечнике;
- нельзя его есть вечером из-за снижения инсулина в это время - ягода сложнее перерабатывается;
- оптимальная порция - 100-150 грамм;
- нужно тщательно прополоскать рот после этой ягоды, так как в ней содержится много сахара, а он повреждает зубную эмаль, сразу чистить зубной щеткой зубы не стоит, так как кислоты ягод размягчают зубную эмаль;
- если съесть слишком много винограда, это приведет к расстройству кишечника, диарее, вздутию, повышению уровня глюкозы, кариесу и брожению в кишечнике;
- людям с аллергией нужно быть осторожнее с черными сортами винограда, так как в них выше концентрация аллергических веществ.