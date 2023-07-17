Эксперты рассказали, кому можно и нельзя есть виноград

Специалисты Роскачества объяснили, почему нужно есть виноград, а также перечислили противопоказания.

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По словам экспертов, в винограде много фитонутриентов - химических веществ, которые производят растения. Эти вещества хорошо влияют на организм, поэтому нужно добавлять в рацион растительные продукты.

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Кроме того, в винограде есть витамины группы В, K, витамины А, С, Е, калий, кальций, железо, магний и медь, а также клетчатка, органическая кислота и сахар.

Специалисты утверждают, что большая часть антиоксидантов и питательных веществ находится в кожуре и семенах, а в мякоти их не более 5 % от общего полезного состава. Поэтому виноград можно есть и с косточками, так как в них много полезных веществ.

Ягода полезна для сердечно-сосудистой системы. Например, полифенолы нужны для снижения холестерина и уменьшения рисков атеросклероза, ресвератрол укрепляет сосуды и расслабляет их стенки, флавоноиды не дают крови сгущаться, а рутин предупреждает образование тромбов в сосудах. Есть еще и клетчатка, которая улучшает процессы пищеварения.

Однако он может быть и вреден. Основные противопоказания: