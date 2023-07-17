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Указанная в меню калорийность блюд может быть недостоверной

Блюда в ресторанах часто содержат в два раза больше калорий, чем указано в меню, показывают тесты исследователей из Университета Гринвича.

Указанная в меню калорийность блюд может быть недостоверной
© Газета.Ru

Результаты эксперименты были представлены The Sunday Times.

В ходе эксперимента были приобретены 20 образцов блюд в десяти популярных сетях ресторанов Великобритании, включая Pizza Express, Dishoom, Leon и Las Iguanas. Затем блюда были протестированы в лаборатории – ученые подсчитали калорийность каждого блюда.

Было обнаружено, что только половина блюд укладывалась в 20% допустимую разницу между фактическими и заявленными калориями.

В пяти образцах калорийность была значительно выше, чем указано, а в других пяти - значительно ниже.

Авторы объясняют это тем, что полученные командой блюда могли быть больше или меньше обычной порции.

"Результаты исследования говорят о том, что потребители не должны использовать информацию об энергетической ценности блюд в меню в качестве точной оценки. Постоянное отслеживание калорийности блюд приводит к развитию тревожности и РПП, поэтому мы советует не обращать внимание на приведенные в меню цифры", — заключили исследователи.

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