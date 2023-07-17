Как выбрать и заказать торт на праздник

На день рождения принято задувать свечи на праздничном торте и загадывать желания. Торт уместен на юбилее, свадьбе, корпоративном мероприятии. Для каждого торжества торт нужно подбирать индивидуально. Самое простое решение — купить готовый десерт в магазине. Обратите внимание на состав. Избегайте тортов с большим содержанием ароматизаторов и искусственных добавок. Один из минусов покупки готового торта в магазине — стандартное оформление. Если вы хотите, чтобы главный десерт соответствовал тематике праздника, отличался оригинальным заказом, то стоит воспользоваться услугами частных мастеров или кондитерских ателье.

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Торт на заказ лучше выбрать заранее и оформить заявку за несколько дней. Это гарант, что мастер сможет принять ваш заказ. Вы можете воспользоваться сайтами в Сети или позвонить по телефону, посетить кондитерское ателье. Чтобы выбрать торт на заказ, нужно определиться с:

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весом;

начинкой;

цветом;

стилистикой оформления.

Как рассчитать вес торта

Вес торта на мероприятие рассчитывается с учетом приглашенных гостей. Рекомендуется на одного человека рассчитывать 150–200 граммов. Вы сможете рассчитать минимальный вес сладкого десерта без учета украшений и прочего декора. Но при расчете веса также стоит учитывать тип начинки. Слоеные торты, десерты с шоколадными коржами плотные. Торты на основе пышного и воздушного ванильного бисквита при одном и том же весе смотрятся объемнее. Чтобы порционные кусочки не выглядели скромно по размерам, вес нужно рассчитывать с учетом количества приглашенных гостей и выбранной начинки.

Как выбрать начинку для торта

Выбор начинок сегодня достаточно большой. Многие кондитеры предлагают классические варианты всем знакомых угощений:

Наполеон;

Медовик;

Птичье молоко;

Прага;

Эстерхази.

В ассортименте кондитерских ателье часто есть авторские интерпретации. Это начинки, которые готовятся по авторским техническим картам. Вы не попробуете их ни в одном другом кафе или кофейне. Выбрать классику или экзотику? Все зависит от масштабов праздника. Если это массовое мероприятие, то нужно учитывать, что соберутся люди с разными вкусовыми пристрастиями. Можно заказать многоярусный торт. Каждый ярус будет с разной начинкой. Так вы сможете удовлетворить вкусы большинства гостей.