Какие грибы можно замораживать на зиму

Эксперты Food.ru рассказали, какие грибы стоит заморозить сейчас, чтобы использовать их зимой.

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Неподходящими для заморозки считаются только грузди и волнушки, остальные грибы подвергать такой обработке можно.

Перед заморозкой грибы нужно хорошо проверить, убрать старые и червивые, очистить их от мусора и промыть в воде.

После этого их необходимо высушить и разрезать на кусочки. Затем грибы нужно уложить на покрытый пергаментом противень и поместить в морозилку на десять часов.

Потом грибы можно переложить в контейнеры или пакеты для заморозки.