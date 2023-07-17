Какие грибы можно замораживать на зиму
Эксперты Food.ru рассказали, какие грибы стоит заморозить сейчас, чтобы использовать их зимой.
Неподходящими для заморозки считаются только грузди и волнушки, остальные грибы подвергать такой обработке можно.
Перед заморозкой грибы нужно хорошо проверить, убрать старые и червивые, очистить их от мусора и промыть в воде.
После этого их необходимо высушить и разрезать на кусочки. Затем грибы нужно уложить на покрытый пергаментом противень и поместить в морозилку на десять часов.
Потом грибы можно переложить в контейнеры или пакеты для заморозки.
Отварные грибы тоже можно заморозить. Их тоже следует нарезать на кусочки, отжать и отправить в контейнеры для заморозки.