Полезные свойства томатов и почему их нельзя есть каждый день

Помидоры - один из продуктов, которые чаще всего употребляют в летние месяцы, в приготовленном или сыром виде его можно найти в бесчисленных рецептах. Однако злоупотребление ими может быть чревато для здоровья.

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Помидоры - очень полезные овощи для любого здорового человека, будь то ребенок или взрослый, и они идеально подходят для тех, кто хочет похудеть, благодаря небольшому количеству калорий (около 22 ккал / 100 г) и большому количеству воды (94 г / 100 г).

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Вместе с нашими экспертами - главным врачом клиники "Детокс" Артемом Мериновым и врачом-нутрициологом Ариной Косулиной - разбираемся, какими полезными свойствами обладают помидоры, кому их употребление все-таки стоит ограничить и вообще есть ли безопасная норма потребления помидоров в день.

Полезные свойства помидоров

Помидор обладает многими полезными для здоровья свойствами. Помогает защитить зрение, улучшает кровообращение, ухаживает за кожей благодаря своим антиоксидантным свойствам и обладает мочегонным действием.

"Во-первых, помидоры являются отличным источником антиоксидантов, таких как витамин С и бета-каротин. Эти компоненты помогают бороться с вредными свободными радикалами, укрепляют иммунную систему и защищают клетки от повреждений. Благодаря своим антиоксидантным свойствам помидоры считаются полезными для профилактики различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы и некоторые виды рака. Кроме того, помидоры содержат витамины группы В, калий, фолиевую кислоту и другие необходимые организму микроэлементы. Они способствуют нормализации обмена веществ, поддержанию здоровья кожи и слизистых оболочек, а также улучшению зрения", - перечисляет преимущества от употребления помидоров врач-нутрициолог Арина Косулина.

Кому не стоит злоупотреблять помидорами

Злоупотреблять помидорами не рекомендуется тем, кто страдает язвами или язвами во рту из-за их уровня кислотности.

Еще одно противопоказание связано с высоким содержанием калия, больным с некоторыми заболеваниями почек, такими как почечная недостаточность, серьезное повреждение тканей, дефицит инсулина или метаболический ацидоз, также следует избегать злоупотребления их потреблением.

Главный врач клиники «Детокс» и терапевт Артем Меринов подчеркнул, что прежде всего помидорами не стоит злоупотреблять аллергикам на пасленовые растения, к которым относятся помидоры.

"Узнать ее можно по таким симптомам: тошноте, желудочным болям, рвоте, отечности, насморку, бронхоспазмам. У людей, страдающих аллергией на томаты, первые ее симптомы могут появиться спустя несколько часов после съедения овоща", - рассказывает он.

Кроме того, не стоит злоупотреблять помидорами тем, кто страдает проблемами с ЖКТ.

"Томаты обладают желчегонным свойством, поэтому, если в желчном пузыре присутствуют оксалатные или фосфатные камни, даже парочка помидоров может спровоцировать увеличение камней и привести их в движение. А это спровоцирует болевые ощущения", поясняет Артём Меринов.

При имеющихся проблемах с опорно-двигательным аппаратом, от употребления томатов также следует воздержаться.

"Щавелевая кислота, содержащаяся в них, может вызывать сильную боль в суставах. Поэтому при заболеваниях суставов, томаты не рекомендованы", - говорит врач.

Оптимальная частота потребления помидоров

Частота употребления помидоров в пищу зависит от индивидуальных потребностей и состояния здоровья каждого человека, рассказывает Арина Косулина. Однако, в рамках здорового питания, рекомендуется включать помидоры в рацион несколько раз в неделю. Это позволит получить максимальную пользу от их полезных свойств, обогатить организм витаминами и микроэлементами, а также насладиться их вкусом и ароматом, особенно в сезон.

"Ученые уверены, что минимальная доза томатов — 1-2 штуки в неделю, средняя доза — ни дня без помидора, оптимальная — 7-10 штук в неделю", - добавляет Артём Меринов.

Помидоры - это великолепный продукт, который можно использовать как в свежем виде, так и в различных кулинарных блюдах. С учетом индивидуальных особенностей и ограничений, помидоры могут стать незаменимой частью здорового и сбалансированного питания.