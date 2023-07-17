Рецепт варенья из абрикосовых косточек от Елены Летучей

Елена Летучая очень внимательно следит за рационом питания и старается ограничивать себя в потреблении сладкого.

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Однако устоять перед вареньем по бабушкиному рецепту телеведущая просто не в силах.

А как готовить необычное лакомство звезда рассказала в своем телеграм-канале.

Елена Летучая сторонник здорового образа жизни и давным-давно живет без сахара, напоминая время от времени поклонникам-сладкоежкам о его вреде. Впрочем, порой даже в рационе главного ревизорро страны появляются блюда, что не могут существовать без сахара. Более того, готовит их Елена самостоятельно, чтобы побаловать и себя, и любимого супруга.

Eva.ru

«Вы знаете, что я ограничиваю себя в сахаре! Но! От ложечки ароматного варенья (с маленьким содержанием сахара) я не откажусь, — признается Летучая. — Не целой чашки, а ложечки, чтобы насладиться ароматом лета. Это рецепт абрикосового варенья для лета, но если будет стоять в холодильнике, достоит и до зимы».

Вам понадобится:

абрикос — 1 кг

сахар — 150-200 гр

цедра апельсина (корочка) — 20-30 гр

орехи (из абрикосовых косточек)

Как готовить:

Из абрикоса вытаскиваем косточку (разбиваем и достаем сердцевину) кладем в холодную воду и отстаиваем 3–4 часа, чтобы ушла горечь, воду меняем 2 раза!

В кастрюлю кладем половинки абрикосов, сахар, нагреваем, доводим до кипения, сбавляем огонь, мелко режем цедру и кладём к варенью, томим минут 25. Выключаем! Охлаждаем при комнатной температуре.

Когда орехи из косточек будут готовы, подогреваем варенье еще раз, кладем орехи и минут 10 варим на огне. Готово!