Рецепт варенья из абрикосовых косточек от Елены Летучей
Елена Летучая очень внимательно следит за рационом питания и старается ограничивать себя в потреблении сладкого.
Однако устоять перед вареньем по бабушкиному рецепту телеведущая просто не в силах.
А как готовить необычное лакомство звезда рассказала в своем телеграм-канале.
Елена Летучая сторонник здорового образа жизни и давным-давно живет без сахара, напоминая время от времени поклонникам-сладкоежкам о его вреде. Впрочем, порой даже в рационе главного ревизорро страны появляются блюда, что не могут существовать без сахара. Более того, готовит их Елена самостоятельно, чтобы побаловать и себя, и любимого супруга.
«Вы знаете, что я ограничиваю себя в сахаре! Но! От ложечки ароматного варенья (с маленьким содержанием сахара) я не откажусь, — признается Летучая. — Не целой чашки, а ложечки, чтобы насладиться ароматом лета. Это рецепт абрикосового варенья для лета, но если будет стоять в холодильнике, достоит и до зимы».
Вам понадобится:
- абрикос — 1 кг
- сахар — 150-200 гр
- цедра апельсина (корочка) — 20-30 гр
- орехи (из абрикосовых косточек)
Как готовить:
Из абрикоса вытаскиваем косточку (разбиваем и достаем сердцевину) кладем в холодную воду и отстаиваем 3–4 часа, чтобы ушла горечь, воду меняем 2 раза!
В кастрюлю кладем половинки абрикосов, сахар, нагреваем, доводим до кипения, сбавляем огонь, мелко режем цедру и кладём к варенью, томим минут 25. Выключаем! Охлаждаем при комнатной температуре.
Когда орехи из косточек будут готовы, подогреваем варенье еще раз, кладем орехи и минут 10 варим на огне. Готово!
«Цедра придает варенью особую пикантность, а орешки всегда любила, когда бабушка варила это варенье!», — признается Елена, хвастаясь собственноручно приготовленными на зиму баночками с ароматным лакомством.