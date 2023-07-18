Что делать со скисшим молоком: рецепты и идеи, как его использовать

В идеальном мире люди покупают ровно столько продуктов, сколько им нужно, и успевают все съесть или хотя бы приготовить. Но чаще бывает так, что еда, пока до нее дойдут руки, успевает испортиться. И приходится, сжав зубы и задержав дыхание, отправлять все в мусорное ведро. Однако в некоторых случаях ситуацию можно спасти. Например, если вы заметили, что молоко начинает портиться, с ним можно что-то приготовить. Здесь, конечно, важно сразу знать, что делать со скисшим молоком.

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«Рамблер» рассказывает, какое молоко можно использовать, даже если оно начало скисать, и предлагает проверенные временем рецепты.

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Выбрасывать продукты из холодильника каждый раз очень жалко, но необходимо. Некоторые тянут с этим до последнего, когда в упаковке или контейнере с испорченной едой активно начнет развиваться новая жизнь и станет окончательно ясно, что есть это точно нельзя. Хотя до этого еще были какие-то сомнения. Делать так ни в коем случае нельзя, так как в этом случае и свежие продукты начнут портиться быстрее. Чем раньше вы заметите, что молоко начинает портиться, тем больше у вас вариантов дальнейшего его использования.

Какое молоко можно использовать, когда оно немного скиснет

В те времена, когда молочных заводов еще не было, а молоко люди добывали либо из собственных коров, либо покупали у тех, кто держал коров, вопрос, можно ли использовать скисшее молоко дальше, даже не возникал. Любое домохозяйство превращалось в фабрику по переработке молока. Ведь из него можно приготовить массу прекрасных вещей! Когда молоко отстоится, с поверхности можно снять сливки, если они прокиснут, то превратятся в сметану, из сметаны можно сбить масло. А если в молоко добавить специальную закваску, то можно получить и собственный кисломолочный продукт, напоминающий йогурт, кефир или ряженку, в зависимости от набора микроорганизмов, которые были в закваске. Если закваску не добавлять, то молоко превращается в простоквашу, из которой можно приготовить творог и сыр. Но это все касается исключительно цельного молока.

Сейчас основная масса людей покупает молоко в магазинах. Чаще всего можно встретить пастеризованное, которое хранится не более месяца, и ультрапастеризованное, которое можно хранить полгода. Если вы предпочитаете последний вариант, то дальше текст можно не читать. Ультрапастеризованное молоко становится горьким, когда портится. Это связано с тем, что в нем портятся жиры, а так как молочнокислых бактерий в нем нет, то и скиснуть оно не может. В пастеризованном молоке, которое продается чаще всего в бутылках, какое-то количество необходимых бактерий есть, поэтому оно может превратиться в простоквашу, а значит его можно использовать и после того, как оно начнет скисать.

Что еще важно знать

Прежде чем готовить что бы то ни было внимательно осмотрите молоко и понюхайте, не должно быть следов плесени и гнилостного запаха. Молоко должно приятно пахнуть и быть кислым на вкус. Его можно использовать в тех рецептах, где требуется термическая обработка. Если вы решите заменить скисшим молоком йогурт в рецепте соуса для салата, то так делать не надо. Пожалеете и вы, и те, кого вы решите накормить.

Лучшие рецепты

1. Рецепт пшеничных блинчиков

2 стакана муки

2 столовые ложки сахара

2 яйца

1 стакан слегка скисшего молока

1/2 чайной ложки соды или разрыхлителя

щепотка соли

Смешайте сначала жидкие ингредиенты в миске, затем добавьте к ним сухие, мешайте получения однородного теста. Жарьте блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с медом, джемом или сгущенным молоком.

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2. Рецепт оладий

2 стакана муки

2 столовые ложки сахара

2 яйца

1 стакан слегка скисшего молока

1/2 чайной ложки разрыхлителя

щепотка соли

Смешиваем яйца и скисшее молоко, добавляем муку и разрыхлитель. Тщательно размешивать не нужно, могут оставаться комочки. Жарьте оладья на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета. Подавайте с сиропом, свежими ягодами или йогуртом.

3. Рецепт пудинга

4 стакана слегка скисшего молока

1/2 стакана сахара

1/2 стакана риса

1 стручок ванили (или 1 чайная ложка ванильного экстракта)

щепотка соли

корица (если захочется)

Смешайте молоко, сахар, рис, ваниль и соль в кастрюле. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне до мягкости риса (около 30-40 минут). Перелейте в порционные формочки и поставьте в холодильник на несколько часов. Подавайте пудинг посыпанным корицей.

4. Рецепт творожных оладий

250 г творога

2 яйца

2 столовые ложки муки

2 столовые ложки сахара

1/2 чайной ложки разрыхлителя

щепотка соли

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Смешайте творог, яйца, муку, сахар, разрыхлитель и соль в миске до получения однородной массы. Вылейте по 1/4 стакана теста на разогретую сковороду и жарьте оладушки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с медом, ягодами или сметаной.

5. Рецепт кефирного кекса

2 стакана муки

1 стакан сахара

1 стакан слегка скисшего молока

1/2 стакана растительного масла

2 яйца

1 чайная ложка разрыхлителя

щепотка соли