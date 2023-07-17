Ученые назвали ягоду, предотвращающую накопление жировых отложений

Ученые обнаружили, что тарелка свежей клубники может предотвратить накопление жировых отложений, которые вызывают сердечные приступы и инсульты.

© Unsplash

Исследование показало, что фрукты, богатые витамином С, защищают от потенциально фатальной закупорки артерий, вызванной высоким уровнем холестерина, и преимущества этой ягоды можно увидеть уже через час после употребления.

Так, ученые из Университета Сецунан в Осаке, Япония, хотели увидеть, как скоро после употребления клубники, организм ощутит на себе положительный эффект.

Они дали 23 здоровым молодым женщинам 500 г клубничного пюре или сладкого напитка. Через полчаса у них взяли образцы крови — повторяя процесс каждые 30 минут в течение еще четырех часов.

Результаты показали, что у группы, которой давали клубнику, было меньше признаков накопления липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП, чем у тех, кто получал сладеий напиток.

ЛПНП — это вредная форма холестерина, которая может вызывать сужение и закупорку кровеносных сосудов. Сгустки, которые впоследствии образуются, могут спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Эти преимущества были очевидны в течение часа после употребления клубничного пюре и продолжались в течение как минимум четырех часов после этого.

Ученые объяснили:

«Клубника является важным источником питательных веществ, и исследования показывают, что высокое потребление таких фруктов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний».