Эндокринолог рассказала о полезных свойствах малины

Малина богата различными полезными веществами, ее стоит употреблять для укрепления сердечно-сосудистой системы. Врач-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала о целебных свойствах этой ягоды.

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«Малина – богатый источник фитонутриентов. Она включает в себя десятки видов антоцианов, флавоноидов, фенольных кислот и дубильных веществ», – говорит Сюракшина.

В ягоде много витаминов группы В, витамины Е, К, С и А. В ней много марганца, меди, калия, клетчатки, натрия, кальция, железа, цинка и селена. Малина способствует здоровью клеток в организме и защищает их от оксидативного стресса.

Калий, который есть в ягоде, способствует стабилизации сердечного ритма. Витамин С помогает с восстановлением тканей сердца и укреплением иммунитета, передает «Роскачество».

Ягода помогает предотвратить повреждение клеток мозга и ухудшение памяти в зрелом возрасте. Листья малины можно добавлять в чай.