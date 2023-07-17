Диетолог рассказала, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья

Главным летним лакомством россиян считаются арбузы. Во второй половине лета ягода полностью созревает, становится сладкой и сочной.

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Диетолога Наталья Павлюк рассказала, что если съесть слишком много арбуза, можно нанести своему здоровью большой вред. Об этом она сообщила «Радио 1».

По словам врача, арбуз считается низкокалорийным продуктом, потому что в 100 грамма этого летнего лакомства содержится всего 30 калорий. Поэтому некоторые люди могут его переедать, что пагубно может сказаться на желудочно-кишечном тракте.

При этом в арбузе много ликопина (это форма витамина А), который может привести к проблемам с ЖКТ.

Диетолог объяснила, что дневная норма арбуза – это 300-400 грамм, поэтому рекомендуется есть не больше 200-600 грамм арбуза в день.