Гаспачо: быстрый и простой рецепт
Если вам наскучила окрошка, то есть отличная альтернатива – гаспачо. Этот широко известный испанский суп-пюре также подается холодным. Рецептов гаспачо очень много, "Рамблер" расскажет о самом простом, быстром и не менее вкусном из них.
Ингредиенты
- Помидоры – 200 г;
- Огурцы – 200 г;
- Сладкий перец – 200 г;
- Репчатый лук – 200 г;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Оливковое масло – 4 столовые ложки.
Приготовление
В первую очередь необходимо очистить перец от семян, снять кожу с помидоров, предварительно опустив их в кипяток на 20-30 секунд. Сладкий перец следует нарезать средними кубиками, томаты – произвольно. А огурец, чеснок и лук нужно нарезать мелко.
После все овощи необходимо вновь измельчить, но уже в блендере. Затем всю массу переливаем в кастрюлю и добавляем четыре столовые ложки оливкового масла. Соль и перец – по вкусу.
Подача
Перед подачей суп стоит оставить в холодильнике минимум на 30 минут. Подавать блюдо можно как с посыпанными сверху травами, так и с мелко нарезанными овощами.