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Гаспачо: быстрый и простой рецепт

Если вам наскучила окрошка, то есть отличная альтернатива – гаспачо. Этот широко известный испанский суп-пюре также подается холодным. Рецептов гаспачо очень много, "Рамблер" расскажет о самом простом, быстром и не менее вкусном из них.

Гаспачо: быстрый и простой рецепт
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Ингредиенты

  • Помидоры – 200 г;
  • Огурцы – 200 г;
  • Сладкий перец – 200 г;
  • Репчатый лук – 200 г;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Оливковое масло – 4 столовые ложки.

Приготовление

В первую очередь необходимо очистить перец от семян, снять кожу с помидоров, предварительно опустив их в кипяток на 20-30 секунд. Сладкий перец следует нарезать средними кубиками, томаты – произвольно. А огурец, чеснок и лук нужно нарезать мелко.

Луковый суп: быстрый и простой рецепт

После все овощи необходимо вновь измельчить, но уже в блендере. Затем всю массу переливаем в кастрюлю и добавляем четыре столовые ложки оливкового масла. Соль и перец – по вкусу.

Подача

Перед подачей суп стоит оставить в холодильнике минимум на 30 минут. Подавать блюдо можно как с посыпанными сверху травами, так и с мелко нарезанными овощами.

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