Паста карбонара с кукурузой и перцем: рецепт

Паста карбонара с кукурузой и перцем: оригинальный рецепт традиционного блюда
Паста карбонара является одним из самых популярных итальянских блюд. Чтобы сытные спагетти с беконом не приелись, можно экспериментировать с ингредиентами и приправами при их приготовлении.
Оригинальный рецепт блюда – в материале “Рамблера”.
Ингредиенты:
- 1 банка кукурузы (280 граммов);
- 8 полосок бекона (нарезать кубиками);
- 1 красная луковица (измельченная);
- 1 зубчик чеснока (измельченный);
- 1/2 чайной ложки красного перца;
- 0,5 упаковки спагетти (250 граммов);
- 2 яичных желтка;
- 1/3 стакана густых сливок;
- 1/2 стакана тертого сыра пармезан;
- соль;
- свежемолотый черный перец;
- зеленый лук (для подачи).
Приготовление:
- Нагрейте большую сковороду на среднем огне. Добавьте бекон и готовьте, пока он не станет хрустящим (примерно в течение 5-6 минут). Снимите бекон со сковороды шумовкой и выложите его на бумажные полотенца.
- Добавьте в сковороду красный лук и жарьте его, периодически помешивая, пока он не станет мягким (около 4 минут). Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата (1-3 минуты). Приправьте солью, красным перцем и поставьте на медленный огонь.
- Доведите большую кастрюлю с подсоленной водой до кипения. Погрузите в нее спагетти и варите до состояния al dente (от 8 до 10 минут). Перелейте немного воды от макарон в стакан, а оставшуюся – слейте.
- Влейте воду для пасты в смесь с луком и чесноком, добавьте кукурузу и макароны в сковороду. Перемешайте.
- В небольшой миске взбейте яичные желтки и сливки. Добавьте получившийся соус в сковороду и хорошо перемешайте.
- Добавьте пармезан, черный перец, ранее поджаренный бекон и перемешайте. Можно украсить блюдо зеленым луком, петрушкой или кинзой.
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